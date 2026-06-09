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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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不投資、照樣賺！台商對陸首季賺1,450億元 創同期新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台商大陸投資幾乎停滯，獲利卻逆勢創高。據金管會統計，今年首季上市櫃公司對陸投資若扣除匯率因素後僅增加14億元，但投資收益衝上1,450億元、年增25%，改寫史上同期新高。

截至3月底，上市櫃公司對大陸累計投資2兆8,048億元，較去年底增加147億元。不過，其中約133億元來自美元升值的匯率影響，若扣除匯率因素後，實際新增投資僅14億元，幾乎呈現停滯。

同期間，赴陸投資家數降至1,214家，較去年底減少10家，顯示企業新增資金持續轉向海外市場，大陸已不再是台商擴張版圖的首選。

儘管新增投資有限，但首季對陸投資收益達1,450億元，較去年同期增加294億元，創歷史同期新高。金管會表示，主要受惠終端需求回溫，帶動電子供應鏈獲利成長。

從產業別來看，其他電子業首季對陸投資收益716億元，年增215億元最多；電腦及周邊設備業獲利78億元、年增32億元；半導體業獲利189億元、年增26億元，成為獲利成長前三大產業。

金融圈分析，近年留在大陸市場的多為大型電子廠與AI供應鏈業者，受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）及資料中心需求持續擴大，加上產業集中度提高，使獲利表現優於整體市場。

不過，並非所有產業都同步受惠。光電業首季獲利年減26億元最多，運動休閒業與金融保險業也分別減少12億元，顯示大陸市場仍呈現電子強、傳產弱的分化格局。

金融圈指出，台商對大陸布局已逐漸從過去的擴張期轉向收成期。雖然新增投資放緩，但既有產能與客戶基礎仍持續貢獻獲利，形成「投資停滯、收益創高」的特殊現象。

台商 匯率 大陸

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