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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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金管會：核准4壽險發現金股利 金額達200.39億元

中央社／ 台北9日電

金管會今天表示，截至目前7家壽險申請發放股利，目前已核准4家壽險發放股利，核准金額達新台幣200.39億元。

金管會統計顯示，2025年共6家壽險業者申請發現金股利，合計核准金額達203.7億元。

依照規定，壽險業要向金管會保險局申請並獲同意後，才可發放現金股利，不過，產險業發放股利則不用經過金管會核准。金管會保險局主秘劉純斌表示，截至目前為止，7家壽險業申請發放2025年現金股利，目前已核准4家，核准金額達200.39億元。

壽險業 金管會 股利

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