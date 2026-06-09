金管會：核准4壽險發現金股利 金額達200.39億元

台指期夜盤9日開盤時，在美股電子盤反彈中，以44,700點、上漲23點開出後，一度上衝至44,892點、上漲215點，但在多頭無力追價下，又快速翻黑至44,405點、下跌272點，但隨後拉回至平盤附近震盪整理，截至晚間約21點，指數約在44,668點、下跌9點。

2026-06-09 21:07