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股東認股權價值遭低估 金管會：已轉元大投信處理

中央社／ 台北9日電

元大金與元大投信日前通過股份轉換案，將讓元大投信成為元大金100%子公司，部分的元大投信少數股東主張股權價值遭低估。金管會表示，現行法律機制對少數股東權益已有充分保障，可循現有機制處理，已轉元大投信處理。

元大金與元大投信董事會今年3月通過股份轉換案，元大金以發行新股方式取得元大投信全部股權，換股比率為每1股元大投信股票換發元大金5.2583股，使元大投信成為元大金100%子公司。不過，元大投信有少數股東今天上午到金管會前陳情，質疑股份轉換案存在股權價值低估情形，要求主管機關介入調查，也應修法建立重大併購案保護少數股東權益，強化資訊揭露與救濟權利。

金管會銀行局副局長王允中表示，金管會有收到陳情函，此案很明確是少數股東對收購價值有異議，已經轉請元大投信處理。

王允中解釋，目前法律上，企業併購法、公司法對於少數股東購買請求權規定很清楚，公司併購時，如果股東對併購事宜或收購價格有疑義，他可在股東會前或是股東會中，以口頭或書面方式提出疑義，並投下反對票，做成紀錄後，在股東會結束後的20天內，以書面來向公司請求以公平價格收購其手中股份。

王允中指出，目前法律機制對少數股東權益已有充分保障，可以循現有機制處理。

元大投信 元大 金管會

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