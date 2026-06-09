富邦人壽將參與史上最大規模IPO！擬砸6億美元投資SpaceX

史上最大規模的IPO進入倒數。馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX預計於6月12日正式開始交易，且估值上看1.77兆美元，市場預期，投資人對太空AI、低軌衛星的期待，有望帶起一波吸金風潮。而富邦金控（2881）9日代子公司富邦人壽公告，擬參與SpaceX於美國Nasdaq掛牌的普通股首次公開發行，申購金額上限為6億美元。

據重訊指出，富邦人壽此次投資案已於9日經董事長核決通過，擬參與Space Exploration Technologies Corp.於美國Nasdaq掛牌之普通股初次公開發行，申購金額上限為6億美元（不含交易佣金及其他相關稅費），實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告。富邦人壽也提到，本次投資的目的是依保險法規定，為壽險資金的運用。至於未來一年是否會有其他交易則將視市場情況及公司策略而定。

富邦人壽近年持續強化投資布局與資產配置能力。根據富邦金控日前法說會資料，截至今年3月底，富邦人壽總投資資產規模達5兆2,519億元，第1季避險後總投資報酬率（加計FVOCI權益工具處分損益）達6.46%，優於去年同期5.41%。其中，國外股票部位為2,822億元，占比5.4%，年化報酬率10.06%。

富邦金總經理韓蔚廷指出，富邦人壽長期仍將維持股票部位約占總投資資產15%左右的配置策略，並透過嚴格風險控管與機動調整，兼顧投資收益與資本穩健。

SpaceX為全球最具代表性的太空科技企業之一，業務涵蓋火箭發射、太空運輸及低軌衛星通訊服務。旗下Starlink（星鏈）已成為全球最大低軌衛星網路系統之一，在全球衛星通訊市場占有重要地位。SpaceX 母公司 Space Exploration Technologies Corp. 預計於6月11日完成定價、6月12日開始交易。值得注意的是，若基礎募資額達到750億美元，SpaceX 將成為史上募資規模最大的IPO。