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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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上市櫃投資海外地區首季增額3627億 創歷年同期新高

中央社／ 台北9日電

金管會今天表示，截至今年第1季止，上市櫃公司累計投資海外地區（不含中國）金額合計新台幣11兆3461億元，季增3627億元，增額創歷年同期新高，主要是併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠等，因此增加海外投資，上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。

金管會今天公布上市櫃公司第1季海外與中國投資情形。截至今年第1季止，上市公司775家，上櫃公司606家，合計1381家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1842家的74.97 %，較去年底增11家。

金管會證期局主秘王秀玲指出，截至第1季止，上市公司累計投資海外地區（不含中國）10兆4583億元，上櫃公司8878億元，合計11兆3461億元，季增3627億元，創下歷年同期新高。主要是併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠、營運資金需求、參與現金增資，因此增加海外投資金額。其中，上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。

王秀玲表示，至於海外地區第1季投資損益，上市公司利益2813億元，上櫃公司利益148億元，合計利益2961億元，整體較去年第1季增加544億元，增額創歷年同期新高。上市與上櫃本期投資利益分別較去年同期增加464億元及80億元，主要因AI相關需求暢旺所致。

金管會統計，截至第1季止，上市公司698家，上櫃公司516家，合計1214家赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數1842家的65.91%，較去年底減少10家。

王秀玲表示，截至第1季底，上市公司累計投資新台幣2兆5573億元，上櫃公司2475億元，合計2兆8048億元，較去年底增加147億元，主要受匯率變動影響所致，若剔除匯率因素，僅增加14億元。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

至於投資損益，王秀玲表示，上市公司投資中國利益1388億元，上櫃公司利益62億元，合計利益1450億元，整體較去年第1季增加294億元，與歷年同期新高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加270億元及24億元，主要是其他電子業、電腦及週邊設備業及半導體業，受惠於終端需求增加，導致獲利成長。

證期局表示，投資中國雖挹注上市櫃公司獲利，但近年赴中投資增加金額已明顯縮減，已經有逐步降低對中國依賴。

上市公司 金管會 新台幣

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