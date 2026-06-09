前4月信用卡刷出1.66兆元 創歷年同期新高

金管會統計顯示，4月信用卡簽帳金額為新台幣4159億元，月減365億元。金管會表示，主要是3月出國旅遊太旺、基期較高，4月因此相對下滑，整體而言，因民眾愈加習慣信用卡消費，今年4月簽帳金額4159億元、前4月簽帳金額1兆6681億元，皆創歷年同期新高。

金管會今天公布4月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。截至4月底止，合計32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5958萬張，總有效卡數約4012萬張。

金管會銀行局副局長王允中表示，4月簽帳金額相對3月減少365億元，主要因3月基期較高，一方面是因為3月有世界棒球經典賽，出國民眾多，導致4月出國旅遊部分相對下滑；二是因228連假簽帳金額遞延到3月，帶動3月基期較高。

王允中說，今年4月簽帳金額4159億元、前4月簽帳金額1兆6681億元，皆創歷年同期新高，分別年增11.41%與12.38%。隨著民眾愈來愈習慣信用卡作為支付工具，近年刷卡金額逐年屢創新高。

除了信用卡，民眾對電子支付的依賴也持續加深。截至今年4月底，電子支付帳戶總使用者人數約4038萬人，月增約41萬人；當月代理收付實質交易款項金額約289.9億元，月增約17.4億元。

統計顯示，LINE Pay Money自去年底上線後，其代理收付金額已在今年2月首度奪冠，3月、4月持續蟬聯冠軍寶座，展現市場滲透力。

電子支付使用人數部分，前5名依序為街口支付725萬人，其次一卡通票證723萬人，全支付717萬人居第3名，悠遊卡416萬人為第4名，LINE Pay Money以390萬人位居第5名，排名跟3月相同。