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股票質押額度有了？ 國泰金控注資國泰證券50億元支撐業務承作

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控（2882）9日代子公司國泰證券公告，董事會通過辦理現金增資案，預計以每股50元價格發行1億股，總募資金額達50億元，全數由母公司國泰金控認購，資金將用於充實營運資金並強化資本結構。國泰金控／提供
國泰金控（2882）9日代子公司國泰證券公告，董事會通過辦理現金增資案，預計以每股50元價格發行1億股，總募資金額達50億元，全數由母公司國泰金控認購，資金將用於充實營運資金並強化資本結構。國泰金控／提供

近期台股成交量大增，多家證券商不限用途款項借貸業務（股票質押）水位告急，為支持國泰證券的業務承作量，國泰金控（2882）9日代子公司國泰證券公告，董事會通過辦理現金增資案，預計以每股50元價格發行1億股，總募資金額達50億元，全數由母公司國泰金控認購，資金將用於充實營運資金並強化資本結構。

依重訊內容，該現金增資案已於6月9日經國泰證券董事會決議通過，發行條件包含每股面額10元、發行股數1億股、發行總金額50億元，原則上由母公司國泰金控100%認購，增資後新股權利義務與原普通股相同。

國泰金表示，今年以來資本市場熱絡，台股交易量大幅提高，日均量屢屢突破2兆元，子公司國泰證券業務規模持續擴大，客戶資金運用及業務承作需求倍數增長，國泰金控為支持其業務發展及強化資本結構，擬全數認購國泰證券辦理每股50元，發行1億股之現金增資，共計50億元，以進一步提升其資本適足性及獲利能力。

台股 國泰金控 增資

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