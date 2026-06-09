股票質押額度有了？ 國泰金控注資國泰證券50億元支撐業務承作

金管會今日發布今年首季的國內上市櫃公司赴大陸及其他海外地區的投資統計，不論是大陸地區或其他海外地區，今年首季的投資獲利都創歷年同期新高，大陸地區增加294億、其他海外地區增加544億，值得注意的是，儘管投資大陸地區的收益匯回占總投資比重44.34%，但匯回金額已開始縮小，首季僅匯回302億，而海外投資金額在AI投資熱潮的領航之下，首季就大舉增加3627億，今年全年有可能超過去年的1兆1875億，再創歷年新高紀錄。

2026-06-09 17:57