寶佳、板信遭點名結盟搶三信商銀 金管會回應了

三信商銀6月26日將改選董事，董事長廖松岳向金管會陳情，質疑板信關係戶與寶佳等市場派勢力可能涉及未依法申報持股。金管會9日回應，已收到其陳情函，但其未附具體事證；若屬同一人或同一關係人持股，依法應申報或申請核准，後續將依程序查處。

三信商銀今年股東會將改選董事，市場傳出公司派與市場派角逐經營權，引發外界關注持股結構與申報問題。

銀行局副局長王允中表示，三信商銀董事長廖松岳是在6月初具名向金管會提出陳情。

不過，廖松岳陳情函中，並未檢附相關具體事證，金管會將依陳情案件處理程序辦理，現階段不便評論個案內容。

針對外界關注板信關係戶及寶佳等投資人是否涉及「同一人、同一關係人」認定，王允中指出，現行法令規定相當明確，同一人或同一關係人持有銀行股份超過5%須向主管機關申報，超過10%則須事先申請核准。

他表示，截至目前為止，金管會尚未收到相關持股超過10%的申請案，相關人士若有符合規範情形，均應依法辦理。

廖松岳日前向金管會陳情指出，板信陣營與寶佳持有三信商銀股權合計接近13%，已超過銀行法對同一人或同一關係人持股上限規範，質疑相關投資人可能透過不同名義持股規避申報及核准程序。

廖松岳並主張，若金管會查明相關投資人有未依法申報、未經核准卻持有或實質控制三信商銀股權情形，應認定超過法定上限部分不具表決權，並要求限期處分持股。

此外，市場也關注三信商銀改選後董事資格是否涉及「金金分離」等監理規範。

對此王允中表示，未來董事會名單報送金管會後，金管會將依法檢視董事資格，相關審查均會依規定辦理。