AI需求爆棚 金管會公布今年首季海外投資金額創新高

金管會今日發布今年首季的國內上市櫃公司赴大陸及其他海外地區的投資統計，不論是大陸地區或其他海外地區，今年首季的投資獲利都創歷年同期新高，大陸地區增加294億、其他海外地區增加544億，值得注意的是，儘管投資大陸地區的收益匯回占總投資比重44.34%，但匯回金額已開始縮小，首季僅匯回302億，而海外投資金額在AI投資熱潮的領航之下，首季就大舉增加3627億，今年全年有可能超過去年的1兆1875億，再創歷年新高紀錄。

統計顯示，115年第1季投資損益，上市公司利益1,388億元，上櫃公司利益62億元，合計利益1450億元，整體較114年第1季增加294億元，為歷年同期獲利金額為最高。

而截至115年第1季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為1兆1,407億元及1,029億元，合計1兆2,436億元，占累積原始投資金額2兆8,048億元的44.34%，以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大，不過今年匯回金額僅302億，若以此水準來看，今年匯回水準將低於去年全年的1728億。

最新統計顯示，上市櫃公司赴大陸累計投資金額2兆5573億元，上櫃公司2475億元，合計2兆8048億元，較114年底增加147億元，倘若扣掉匯率影響133億，則新增投資金額幾乎本季沒有增加，投資以上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

而在大陸地區以外的其他海外投資金額，金管會最新統計顯示，截至115年第1季止，上市公司累計投資10兆4583億元，上櫃公司8878億元，合計11兆3461億元，較114年底增加3627億元，主要和併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠、營運資金需求、參與現金增資有關，且以半導體業累計投資金額最大。

以第一季投資海外地區獲利觀察，上市公司利益2813億元，上櫃公司利益148億元，合計利益2961億元，整體較114年第1季增加544億元，與歷年同期相較，獲利金額為最高，主要因AI相關需求暢旺帶動所致。