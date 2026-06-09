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台新、元富投顧合併...人數規模拚市場龍頭地位 基準日預計訂在10月

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新新光金控（2887）旗下台新投顧、元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司的合併案。圖／台新新光金控提供 非報系
台新新光金控（2887）旗下台新投顧、元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司的合併案。圖／台新新光金控提供 非報系

台新新光金控（2887）旗下台新投顧、元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司的合併案。本次合併將以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股；近期兩邊投顧也將召開臨時股東會確認合併時程，並於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計最快將在今年第4季（10月）完成。

在股權架構與人事上，元富投顧原隸屬於元富證券，在金控位階上屬於孫公司，而台新投顧原本即為金控子公司，透過本次股權調換，合併後台新投顧將維持金控子公司地位。據了解，為處理合併事宜轉任元富投顧總經理的江浩農，待雙邊正式合併後，他將再次回歸合併後的台新投顧總經理一職。

相較於銀行與證券端因系統整合較為複雜，投顧端因無此問題而進展較快。合併後雙邊員工總數將近80人，而台新新光金的核心方向是將各子公司的研究資源全面集中，屆時台新投顧的員工整體市場人數規模，將擴大至數一數二的領先地位；未來除了傳統證券投顧業務，團隊也將積極持續參與總經研究、法金聯貸案等領域。

兩家投顧合併後，將加速整合研究資源、人才與後勤系統，並根據國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷等進行專業領域分工，不僅能降低重複成本，更能擴大投研覆蓋範圍與服務量能。台新投顧表示，未來將秉持人才培育、研究品質、績效創新與品牌行銷等理念，深化研究廣度與深度，目標成為「金控投資大腦」，並持續強化內控、法遵與永續經營，開啟投顧事業嶄新格局。

元富 台新 台新新光金控

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