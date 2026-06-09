快訊

外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

台新投顧、元富投顧董事會通過合併計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新新光金啟動投顧子公司合併，台新投顧、元富投顧董事會通過合併計畫。台新新光金控／提供
台新新光金啟動投顧子公司合併，台新投顧、元富投顧董事會通過合併計畫。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於6月9日分別召開董事會，決議通過兩家公司合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。這次合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

台新投顧及元富投顧合併後，將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能；對於業務運作將根據國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷等進行專業領域分工，降低重複成本，擴大投研覆蓋範圍與服務量能，為客戶、金控及金控各子公司提供更專業、即時且多元的投資顧問服務，發揮合併綜效。

台新投顧秉持「人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷」的經營理念，將持續深化研究廣度及深度，目標成為「金控投資大腦」。同時，將持續強化內部控制、法令遵循及永續經營，持續為客戶、股東與社會創造更高價值，開啟投顧事業嶄新格局。

元富 台新新光金控

延伸閱讀

台新新光金整併再進一步？16：00召開重訊記者會

金控超級股東會 國泰金、富邦金、中信金等七家登場談營運

台股收漲1,201點 聯發科領軍科技權值股、金融股助攻

大立光股東會／會中通過發行限制員工權利新股 預計發行700張

相關新聞

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

台新新光金合併再一步 台新、元富投顧董事會通過合併

台新新光金控旗下台新投顧與元富投顧於今(9)日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

台新、元富投顧合併 人數規模拚市場龍頭地位 基準日預計訂在10月

台新新光金控（2887）旗下台新投顧、元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司的合併案。本次合併將以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股；近期兩邊投顧也將召開臨時股東會確認合併時程，並於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計最快將在今年第4季（10月）完成。

台新投顧、元富投顧董事會通過合併計畫

台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於6月9日分別召開董事會，決議通過兩家公司合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。這次合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

5月熱門 ETF 定期定額出爐！0050月增8.3萬續霸冠軍

證交所5月熱門ETF定期定額排行出爐，國民ETF元大台灣50（0050）以月增8.3萬，總交易戶數突破109萬，持續推升新高紀錄，市值型ETF龍頭地位屹立不搖。

台新新光金整併再進一步？16：00召開重訊記者會

台新新光金（2887）於9日16時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由台新金控資深副總經理李鎮宇說明董事會重大決議。據了解，應為說明台新新光金控旗下台新投顧與元富投顧董事會今日決議通過二家公司合併案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。