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合庫人壽推出美元利變終身壽險 兼顧傳承與照護

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全球經濟局勢持續變動，近年來兼具資產防護與多元配置功能的外幣保單，特別受到高資產族群與穩健理財族群關注。合庫銀行攜手合庫人壽推出「合作金庫人壽美保堅利美元利率變動型終身壽險」，透過美元資產配置，兼顧資產累積、風險保障與傳承需求。

面對市場變化，不少民眾在資產布局上更重視風險分散與長期規劃。此次合庫人壽推出的新商品採美元收付及躉繳（一次繳費）設計，免除分期繳費壓力，適合持有一筆可運用資金、希望進行中長期資產配置安排的族群。

商品結合利率變動型保單機制，在預定利率基礎上，亦可透過宣告利率參與市場利率變化，兼顧穩健配置與增值潛力，提升整體資產運用效率。針對高資產客群，若保費達20萬美元以上，另可享有1%保費折扣，搭配使用，使資金運用更靈活。

除了保障規劃外，保險服務也逐步延伸至生活照護。合庫人壽推出「安心守護計劃」，提供家庭照顧相關資源整合與支持，回應高齡化社會下逐漸增加的照護需求。

此外，符合條件的保戶也可享有「尊享VIP服務」，內容涵蓋健康管理、美食饗宴、機場禮遇及旅遊安排服務，讓保戶在進行資產規劃之餘，也能兼顧生活品質與家庭需求，提升整體保障安排的完整性。

在進行中長期資產配置時，保險公司的財務體質與經營穩定度也備受關注。合庫人壽表示，公司已連續16年獲金管會認證為提高國人保險保障的績優保險公司。在財務指標方面，合庫人壽資本適足率（RBC）超過2,000%，高於法定標準，並連續10年發放現金股利。市場觀察指出，隨著民眾對美元資產配置與傳承需求持續提升，兼具保障、穩健財務基礎與生活照護服務的多元保險規劃，也成為建構長期資產的重要方向。

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