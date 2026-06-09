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台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

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台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。圖／台新新光金控提供
台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。圖／台新新光金控提供

台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

台新投顧及元富投顧合併後，將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能；對於業務運作將根據國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷等進行專業領域分工，降低重複成本，擴大投研覆蓋範圍與服務量能，為客戶、金控及金控各子公司提供更專業、即時且多元的投資顧問服務，發揮合併綜效。

台新投顧秉持「人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷」的經營理念，將持續深化研究廣度及深度，目標成為「金控投資大腦」。同時，將持續強化內部控制、法令遵循及永續經營，持續為客戶、股東與社會創造更高價值，開啟投顧事業嶄新格局。

元富 台新新光金控 新光金控

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