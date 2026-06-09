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南山人壽「百歲人生 有備而來論壇」登場...解鎖長壽紅利 邁向健康百歲

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽連續第二年舉辦「百歲人生 有備而來論壇」，論壇9日盛大登場。（左起）天下雜誌共同執行長葉雲、初日診所副院長鄧雯心、瑞士長壽財務顧問公司Wellthspan Advisory創辦人Nadine Esposito、南山人壽總經理范文偉、金管會主委彭金隆、立法院前院長王金平、衛福部部長石崇良、天下雜誌共同執行長吳琬瑜、英國倫敦國王學院老化研究中心顧問Michael Sagner、知名藝人邰智源、銀天下總監彭子珊、TICA執行長李安鈴。圖／南山人壽提供
南山人壽連續第二年舉辦「百歲人生 有備而來論壇」，論壇9日盛大登場。（左起）天下雜誌共同執行長葉雲、初日診所副院長鄧雯心、瑞士長壽財務顧問公司Wellthspan Advisory創辦人Nadine Esposito、南山人壽總經理范文偉、金管會主委彭金隆、立法院前院長王金平、衛福部部長石崇良、天下雜誌共同執行長吳琬瑜、英國倫敦國王學院老化研究中心顧問Michael Sagner、知名藝人邰智源、銀天下總監彭子珊、TICA執行長李安鈴。圖／南山人壽提供

長壽時代來臨，為協助民眾健康邁向百歲人生，南山人壽連續第二年舉辦「百歲人生 有備而來論壇」。論壇9日於台北國際會議中心盛大登場，現場座無虛席，吸引逾千位民眾參與。論壇除邀請金管會主委彭金隆、衛生福利部部長石崇良等貴賓蒞臨致詞，更邀請來自英國倫敦國王學院老化研究中心顧問Michael Sagner，以及瑞士長壽財務顧問公司Wellthspan Advisory創辦人Nadine Esposito兩位國際講者親自來台，透過前瞻國際觀點分享與在地行動方案交流，期望翻轉大眾對老化的既定印象，解鎖長壽新紅利，帶領台灣邁向健康且富足的百歲人生。

台灣已於去年底正式邁入「超高齡社會」，「百歲人生」也將逐漸成為新常態。如何活得久、更活得好，已成為當今社會的重要課題。近年來，南山人壽將保險的角色定位也從事後理賠，延伸至事前疾病預防與健康管理，致力提供保戶完整的健康與財務解決方案，實踐「全齡金融」的政策願景，並因應長壽時代帶來的全新挑戰與改變，陪伴國人優雅且從容地迎向百歲人生。

「百歲人生 有備而來論壇」今年邁入第二屆，不僅規模升級，討論議題也更加深入。除了持續倡議破除老化迷思，今年更進一步聚焦「代謝管理、情緒管理、財務支持」三大面向，透過國際趨勢分享與跨領域專家名人對談，提供台灣社會更多具體可行的實踐策略與行動方案，讓健康長壽不再只是想像，而是能夠真正實現的人生藍圖。

想要健康活到百歲，預防與逆轉慢性疾病是關鍵。根據世界衛生組織（WHO）報告，慢性疾病每年造成全球4,100萬人死亡，占全球死亡人數74%。本次論壇特別邀請全球長壽預防醫學領域的重要專家Michael Sagner發表專講，他從慢性病、三高與代謝問題切入，解析長壽時代下，健康管理如何從「生病後治療」轉向「提前預防」，並指出，良好的生活習慣是成本最低、效果最佳的健康投資，包括均衡營養、規律運動、充足睡眠、壓力管理與社會連結等。

Nadine Esposito則從健康與財務交會的角度切入，提出具啟發性的「長壽素養（Longevity Literacy）」概念。她指出，現代人活得比過去任何世代都更久，因此更需要及早為健康與財務做好準備，而財務韌性（Wealth）與健康韌性（Health）必須同步提升，才能真正支撐長壽時代的生活品質。她並建議，應將人生視為一項長期投資組合，越早投入運動、營養、預防醫學與財務規劃，未來獲得的健康紅利與財務效益將更可觀。

除了國際視野的精彩分享，本次論壇也安排貼近台灣民眾生活經驗的對談環節，由南山人壽總經理范文偉與初日診所副院長鄧雯心、知名藝人邰智源同台交流。范文偉表示，面對百歲人生，傳統以80歲為基礎的財務模型已不足以因應未來需求，退休準備必須將「通膨」與「家庭整體財務韌性」納入長期規劃，並從現在起，將保險視為一種「百歲人生的投資」，在長壽時代才能活得健康又富足；鄧雯心則從醫學角度剖析代謝疾病的複雜性，指出影響代謝健康的因素環環相扣，並倡議透過飲食調整、壓力管理及建立穩定運動習慣，重新掌握健康主導權；邰智源以自身經歷分享，當人生不再只是線性向前，如何在轉變與壓力中找到平衡，建立支持自己持續前行的「社會調節力」，以深入淺出的方式鼓勵民眾實際採取行動、改變生活。

當人生愈來愈長，人們需要的，不只是延長壽命，更是提早準備一個健康、安心且保有選擇權的人生。展望未來，南山人壽將持續透過保險商品創新、跨界合作與多元倡議，引領國人及早為百歲人生做好準備，共同掌握長壽紅利，讓每個人都能健康到老。

南山人壽總經理范文偉指出，南山人壽將保險的角色定位從事後理賠，延伸至事前疾病預防與健康管理，致力實踐「全齡金融」的政策願景。圖／南山人壽提供
南山人壽總經理范文偉指出，南山人壽將保險的角色定位從事後理賠，延伸至事前疾病預防與健康管理，致力實踐「全齡金融」的政策願景。圖／南山人壽提供

論壇聚焦「代謝管理、情緒管理、財務支持」三大面向，現場座無虛席，吸引逾千位民眾參與。圖／南山人壽提供
論壇聚焦「代謝管理、情緒管理、財務支持」三大面向，現場座無虛席，吸引逾千位民眾參與。圖／南山人壽提供

南山人壽 石崇良 彭金隆

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