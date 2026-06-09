快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣財富傳承進入新階段 瑞銀台灣家族辦公室資產規模稱冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓（左）、瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎（右）。記者任珮云／攝影
瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓（左）、瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎（右）。記者任珮云／攝影

隨著台灣迎來大規模家族財富移轉與企業接班潮，財富傳承議題正受到市場高度關注。瑞銀財富管理最新發布《2026全球新世代報告》指出，未來20至30年全球將迎來高達83兆美元的「大規模財富移轉」（Great Wealth Transfer），而成功的傳承已不再只是資產分配，更涉及家族治理、跨世代溝通及價值觀延續等層面。

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示，台灣正進入世代交替關鍵階段，許多第一代創業家已邁入70至80歲，面臨退休與交棒課題。然而，不少家族企業決策權仍高度集中於創辦人手中，因擔憂下一代接班能力不足而延後規劃，導致股權安排、治理制度及家族共識未能及早建立。瑞銀在台灣的家族辦公室資產規模稱冠，初估在數十億美元，目前瑞銀在台服務高資產客戶的人數約260~300人左右。

他指出，現今財富傳承的核心已從單純的資產移轉，延伸至責任、決策權與家族使命的傳承。若缺乏完善治理架構及有效溝通平台，當家族成員面對繼承、股權分配或企業經營權議題時，容易產生衝突，甚至造成股權外流與企業控制權旁落的風險。

瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎表示，新世代接班人對傳承的期待正快速改變。他們不僅重視財富本身，更希望能參與家族治理與決策過程，建立信任與透明溝通機制，並理解家族財富背後的使命與價值。

根據報告調查結果，56%的受訪新世代認為應及早與家族討論資產及傳承議題；41%認為財富傳承代表責任、決策權及家族使命的延續；38%希望在承擔更多責任前，能先了解家族財富架構與治理制度；另有33%指出，世代間溝通失效是造成家族關係緊張的主要原因。

值得注意的是，僅27%的受訪者表示其家族接班計畫完全透明且定期檢視，顯示多數家族在傳承規劃方面仍有相當大的改善空間。此外，41%的新世代認為財富顧問應扮演跨世代溝通橋樑角色，協助家族建立共識與長期規劃。

在投資觀念方面，雖然79%的新世代資產配置仍以股票、債券、基金及不動產等傳統資產為主，但已有50%對影響力投資及永續投資展現高度興趣，反映年輕世代更關注財富所能創造的社會價值與長期影響力。

瑞銀分析，成功的家族傳承必須兼顧法律架構、稅務規劃及股權安排等「硬實力」，以及溝通、信任與共同價值觀等「軟實力」。下一代普遍認為，參與家族治理與承擔責任的重要性，甚至高於單純繼承財富。

瑞銀也分享台灣企業家族案例指出，透過信託架構、閉鎖性公司設計、家族憲章與家族辦公室制度，不僅能強化股權集中與企業控制權穩定，更能透過定期家族會議及跨世代對話，建立共識與信任。同時結合全球資產配置、慈善規劃及永續投資策略，讓財富成為承載家族價值、責任與使命的重要工具。

瑞銀強調，世代傳承不應只是交棒時刻的安排，而是一項長期工程。及早建立治理架構、培養下一代參與決策、深化跨世代溝通與教育機制，將是台灣家族企業面對接班挑戰、實現永續發展的重要關鍵。

瑞銀

延伸閱讀

IFRS 永續準則2027分階段上路 安永點出企業最大挑戰

亞洲生技大會7月中起跑 27家頂尖新創競逐國際一線多元資金青睞

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

政大推團隊制ESG跨領域實習 銜接企業永續專案

相關新聞

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

5月熱門 ETF 定期定額出爐！0050月增8.3萬續霸冠軍

證交所5月熱門ETF定期定額排行出爐，國民ETF元大台灣50（0050）以月增8.3萬，總交易戶數突破109萬，持續推升新高紀錄，市值型ETF龍頭地位屹立不搖。

台新新光金整併再進一步？16：00召開重訊記者會

台新新光金（2887）於9日16時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由台新金控資深副總經理李鎮宇說明董事會重大決議。據了解，應為說明台新新光金控旗下台新投顧與元富投顧董事會今日決議通過二家公司合併案。

台新新光金下午4點召開重訊記者會 由李鎮宇說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，台新新光金（2887）將於今日16時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由台新新光金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇說明董事會重大決議。

因應長壽風險、提出「全齡金融」 彭金隆透露與衛福部有這項合作

南山人壽9日舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，探討長壽時代需建立起的健康與財務新思維，金管會主委彭金隆致詞時指出，長壽是全人類未來必須面臨的問題，因此提出「全齡金融」的概念，關鍵一是所有金融服務業需有全新經營思維，二是重新認識客戶需求並提供新服務，並透露與衛福部部長石崇良有密切交流，討論如何讓保險業助力衛福部，未來對高齡和幼兒照顧做得更好。

國泰投信提醒00916溢價擴大 投資人審慎評估風險

國泰全球品牌50ETF（00916）於6月1日發布收益分配期前公告，出現大幅溢價情形，為保障既有受益人權益，及降低溢價狀況，國泰投信8日於官網發布重要公告，提醒投資人務必留意溢價情形，以及後續實際收益分配的相關公告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。