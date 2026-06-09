台灣財富傳承進入新階段 瑞銀台灣家族辦公室資產規模稱冠

隨著台灣迎來大規模家族財富移轉與企業接班潮，財富傳承議題正受到市場高度關注。瑞銀財富管理最新發布《2026全球新世代報告》指出，未來20至30年全球將迎來高達83兆美元的「大規模財富移轉」（Great Wealth Transfer），而成功的傳承已不再只是資產分配，更涉及家族治理、跨世代溝通及價值觀延續等層面。

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示，台灣正進入世代交替關鍵階段，許多第一代創業家已邁入70至80歲，面臨退休與交棒課題。然而，不少家族企業決策權仍高度集中於創辦人手中，因擔憂下一代接班能力不足而延後規劃，導致股權安排、治理制度及家族共識未能及早建立。瑞銀在台灣的家族辦公室資產規模稱冠，初估在數十億美元，目前瑞銀在台服務高資產客戶的人數約260~300人左右。

他指出，現今財富傳承的核心已從單純的資產移轉，延伸至責任、決策權與家族使命的傳承。若缺乏完善治理架構及有效溝通平台，當家族成員面對繼承、股權分配或企業經營權議題時，容易產生衝突，甚至造成股權外流與企業控制權旁落的風險。

瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎表示，新世代接班人對傳承的期待正快速改變。他們不僅重視財富本身，更希望能參與家族治理與決策過程，建立信任與透明溝通機制，並理解家族財富背後的使命與價值。

根據報告調查結果，56%的受訪新世代認為應及早與家族討論資產及傳承議題；41%認為財富傳承代表責任、決策權及家族使命的延續；38%希望在承擔更多責任前，能先了解家族財富架構與治理制度；另有33%指出，世代間溝通失效是造成家族關係緊張的主要原因。

值得注意的是，僅27%的受訪者表示其家族接班計畫完全透明且定期檢視，顯示多數家族在傳承規劃方面仍有相當大的改善空間。此外，41%的新世代認為財富顧問應扮演跨世代溝通橋樑角色，協助家族建立共識與長期規劃。

在投資觀念方面，雖然79%的新世代資產配置仍以股票、債券、基金及不動產等傳統資產為主，但已有50%對影響力投資及永續投資展現高度興趣，反映年輕世代更關注財富所能創造的社會價值與長期影響力。

瑞銀分析，成功的家族傳承必須兼顧法律架構、稅務規劃及股權安排等「硬實力」，以及溝通、信任與共同價值觀等「軟實力」。下一代普遍認為，參與家族治理與承擔責任的重要性，甚至高於單純繼承財富。

瑞銀也分享台灣企業家族案例指出，透過信託架構、閉鎖性公司設計、家族憲章與家族辦公室制度，不僅能強化股權集中與企業控制權穩定，更能透過定期家族會議及跨世代對話，建立共識與信任。同時結合全球資產配置、慈善規劃及永續投資策略，讓財富成為承載家族價值、責任與使命的重要工具。

瑞銀強調，世代傳承不應只是交棒時刻的安排，而是一項長期工程。及早建立治理架構、培養下一代參與決策、深化跨世代溝通與教育機制，將是台灣家族企業面對接班挑戰、實現永續發展的重要關鍵。