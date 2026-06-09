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敦新科技15億元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行主辦敦新科技15億元聯貸案已成功完成募集，6月5日由銀行團與敦新科技董事長林承軒簽訂聯合授信合約。(元大銀行/提供)
元大銀行主辦敦新科技15億元聯貸案已成功完成募集，6月5日由銀行團與敦新科技董事長林承軒簽訂聯合授信合約。(元大銀行/提供)

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦敦新科技15億元整聯貸案，已成功完成募集，於6月5日簽約，由敦新科技董事長林承軒與統籌主辦銀行元大銀行以及參貸銀行代表共同簽署。

這次聯貸案由元大銀行及上海商銀共同統籌主辦，並由第一銀行台新銀行共同參與，籌組過程中超額認購達133%，充分展現金融同業對敦新科技營運實力與未來發展的高度肯定。

敦新科技為精誠資訊集團旗下重要子公司，不僅是 HPE及DELL在台灣軟、硬體的主要代理商，產品及服務涵蓋企業資訊設備、系統整合、專案建置，更積極發展雲端服務、資訊安全、網路架構與儲存系統等解決方案。憑藉完整的產品代理、專業團隊與集團資源，並透過「產品、通路、協銷、技術、行銷」五大核心提升加值服務，致力於成為推動企業數位轉型的重要驅動者。

元大銀行表示，能與多家金融同業共同完成本次聯貸案，彰顯元大銀行在聯貸市場的專業實力與卓越聲譽。元大銀行長期深耕企業金融服務，未來將持續攜手企業客戶，透過靈活多元的金融解決方案，助力產業創新發展。

上海商銀 第一銀行 台新銀行

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