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因應長壽風險、提出「全齡金融」 彭金隆透露與衛福部有這項合作

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽9日舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，探討長壽時代需建立起的健康與財務新思維，金管會主委彭金隆致詞。圖片／截圖自南山人壽直播影片
南山人壽9日舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，探討長壽時代需建立起的健康與財務新思維，金管會主委彭金隆致詞。圖片／截圖自南山人壽直播影片

南山人壽9日舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，探討長壽時代需建立起的健康與財務新思維，金管會主委彭金隆致詞時指出，長壽是全人類未來必須面臨的問題，因此提出「全齡金融」的概念，關鍵一是所有金融服務業需有全新經營思維，二是重新認識客戶需求並提供新服務，並透露與衛福部部長石崇良有密切交流，討論如何讓保險業助力衛福部，未來對高齡和幼兒照顧做得更好。

彭金隆表示，在面臨高齡化社會時，長壽確實是人生一大樂事，但若要面對長壽的健康風險與財務風險，則經常成為一大負擔，而這也是未來全人類需面對的問題，站在金管會的立場，期待金融服務可成為解決助力風險的重要支柱，因此提出全齡金融的概念。

彭金隆透露，前陣子與衛福部長石崇良有非常密切的交流，討論如何讓保險業助力衛福部，在未來對高齡的照顧、對幼兒的照顧能做得更好。他說，已經請保險局針對過去總是要求保險公司設計保險商品時，要提出過去的經驗資料等相關監理措施進行檢討，面對過去從沒有過的高齡化趨勢，沒有資料又如何設計新商品，因此必須重新建置技術，虛心改變經營模式，作為主管機關，政府更應具備前瞻性，重新檢視現在的監理法制。

彭金隆接著說，保險業過去主要的兩大業務是風險管理與資產投資，未來是否能有更多衍生的專業服務；同樣地，銀行業也可以，從法制上重新定義金融服務的範圍，讓這波高齡化的衝擊，從危機轉換成商機，讓金融業助力社會轉型，而這也是推動全齡金融的重要工作。

所謂的「全齡金融」，彭金隆解釋說，過去金融業目標客群約在20～65歲左右，現在高齡化社會下，客群已有明顯改變，需求也在移轉，金融服務必須與時俱進，首先是金融服務業者應有全新經營思維，因應人口結構變動而調整。

其次是重新認識客戶的新需求，例如，保險業的角色從損失填補朝向損失預防，甚至提供更多創新服務，協助大眾度過各個人生階段；以銀行業為例，高齡者也許面臨子女不在身邊，誰來守護資產直到人生終了，未來銀行也必須重新思考金融服務的定位，用新技術提出新服務。

彭金隆 衛福部 南山人壽

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