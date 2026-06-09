「三高」金融新常態 國泰全球多元收益傘型基金6月15日登場

國泰投信的國泰全球多元收益傘型基金預計6月15日至18日展開募集，這檔傘型基金包含主動式基金國泰環球策略收益債券基金及被動式ETF的國泰收益非投等債（00990B），國泰投信表示，當前市場正處於「高利率、高通膨、高不確定性」的三高金融新常態，投資人更需要兼顧資產配置彈性、風險控管與收益的解決方案。

國泰投信總經理張雍川表示，台股2026年以來表現亮眼，市場資金持續追逐成長題材，國泰投信為何選擇在此時推出債券傘型基金？關鍵在於，投資不能只追求漲得快、賺得多，更要思考黑天鵝來襲時，資產能否守得住。國泰投信作為資產管理領導品牌，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，截至2026年4月30日，資產管理總規模達新台幣3.21兆元，基金規模達1.66兆元，全權委託規模則達1.55兆元，位居全台投信第一名。投資人願意將資產託付國泰投信，關鍵就在於國泰長期重視風險管理與資產配置紀律；在台股熱潮不斷之際，資產配置不是選項，而是投資人跨越市場循環的基本功。

國泰環球策略收益債券基金由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸帶領國泰固定收益投資團隊操盤，由於近年債市已不再是單一債種獨領風騷，在不同景氣循環與利率環境下，每年皆有不同債券種類輪流勝出，基金設計上可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品與可轉債等五大債種，並依市場情境動態調整存續期間與資產比重。基金導入國泰自主研發的Macro Regime Model（MRM，總體周期模型），透過成長動能與信貸環境變化定位市場狀態；若利率趨勢指標偵測升息，可增加利率避險部位，偵測降息時則拉長投組存續期間，提升配置效率。

投資人則可留意國泰收益非投等債ETF，主打新一代非投資等級債ETF，追蹤彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，具備月配息機制，發行價為10元。00990B聚焦短天期非投等債，對利率敏感度較低，有助降低價格波動衝擊。相較傳統非投等債ETF多以市值加權或固定信評條件篩選，00990B導入「STAR」選債邏輯，從精選信用品質評價（Strong Credit）、精選票面利率前30%（Top 30% Coupon）、殖利率與市值加權（All Together）到明日之星升評潛力加權2倍（Rising-Star）等四大面向升級，期望在追求收益的同時，兼顧風險控管與投組成長性。

具體而言，00990B首先排除三大信評公司任一信評等於或低於CCC+之債券，聚焦BB+至B-券種，避開違約風險較高之CCC/C債券，強化投組防禦力；同時鎖定票面利率前30%標的，目前標的指數殖利率8.40%、票面利率8.78%，提供具吸引力的收益基礎。此外，指數採殖利率與市值加權，兼顧收益與市場代表性；並納入「明日之星」機制，鎖定經信評公司任一信評等於或高於BB-、且具正向（Positive）展望的潛力標的，將其權重放大2倍，提前布局債信改善契機，可望掌握收益與成長兼具的「升評前甜蜜點」。

國泰投信近年持續深化投研能力、產品創新與國際連結，在金管會推動「亞洲資產管理中心」政策下，將持續結合投資研究人才、科技應用與集團資源，打造兼具廣度與深度的資產管理平台，透過主動式基金與被動式ETF雙軌並進，為投資人提供更完整的全球收益配置選擇。