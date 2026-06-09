IFRS 永續準則2027分階段上路 安永點出企業最大挑戰

IFRS永續準則將於2027年起分階段上路，上市櫃公司須依規定揭露永續及氣候相關資訊。安永指出，企業面對新制不應只把重心放在資訊揭露與法規遵循，更重要的是建立完整的風險管理機制，將永續與氣候風險納入企業核心決策流程，才能真正提升治理能力與經營韌性。

安永企業管理諮詢服務執行副總經理高旭宏表示，許多企業因應強制揭露要求時，往往優先投入報導內容與合規作業，但IFRS永續準則的核心精神，在於要求企業系統性辨識、評估及管理永續與氣候相關風險與機會，並將其整合至企業風險管理（ERM）架構中。若企業僅完成資訊揭露，而未建立相應的風險管理機制，揭露內容恐流於形式，無法真實反映企業面臨的風險與治理能力。

安永企業管理諮詢服務執行副總經理吳欣倫進一步指出，IFRS永續準則要求企業揭露風險辨識、評估、排序及監控流程，以及這些流程如何與整體風險管理制度連結。因此，企業推動永續揭露時，不能將其視為單一專案，而應重新檢視既有風險管理架構，將永續與氣候議題納入企業決策機制。

不過，當永續揭露要求與既有風險管理制度未能有效整合時，實務上常出現多項問題。例如各部門對風險分類與認定標準不同，導致管理階層難以掌握真正重要的風險；不同單位採用的評估方法與分析角度不一致，也可能讓風險因應策略出現落差，影響資源配置與決策品質。

安永企業管理諮詢服務經理范沐恩舉例，有些永續單位採用低、中、高三級風險評估模式，但其他部門可能採用五級風險模型。當兩個單位同時向管理階層回報「高風險」事項時，若缺乏一致的量化標準，管理階層將難以判斷哪項風險更具急迫性，進而可能錯置資源與管理重點。

為協助企業因應IFRS永續準則，安永建議企業優先建立清晰的風險治理架構與跨部門協作機制。董事會應制定整體風險管理與永續發展政策，並由具備跨部門協調能力的單位統籌推動相關工作，或成立跨部門風險管理小組，明確劃分資料蒐集、分析、評估及回應責任。同時透過定期風險評估會議與重大風險通報機制，提升資訊整合與決策效率。

此外，企業也應建立可跨風險類型比較的客觀評估標準。由於不同風險議題涉及的監管要求與專業領域各異，完全採用相同評估方法並不容易，因此重點應放在提升風險之間的可比較性。例如統一以影響程度、發生可能性及回應能力等面向進行評估，並透過一致的衡量尺度，讓各類風險能在同一架構下排序與分析。

安永表示，透過整合性的風險管理機制，企業能在有限資源下，優先處理對企業價值影響最大的風險，提升風險管理效率與透明度，同時也讓投資人及利害關係人更清楚了解企業因應不確定性的能力。

安永強調，IFRS永續準則上路後，企業面對風險的方式將從「揭露風險」進一步走向「管理風險」。未來能夠有效整合永續、氣候及營運風險的企業，不僅能提升經營韌性，也將在資本市場中展現更具競爭力的長期價值。