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ING：台灣Q3可能升息 中東供應持續受阻料再推高油價
荷蘭國際集團（ING）預期，台灣央行將於第3季升息，主因是如果中東石油供應持續受阻，未來幾個月油價可能進一步上揚。
ING銀行大中華區首席經濟學家宋林表示：「不過這仍非市場共識，我注意到更多人預期第4季或明年第1季才會升息。我們必須觀察台灣央行在下周政策會議上如何調整政策指引。」
宋林指出，這可以解釋5年期殖利率為何大幅走高。5年期公債流動性低於10年期公債。
台灣五年期債券殖利率勁揚31.5個基點至1.70%，創2022年10月以來新高。十年期債券殖利率基本持平，報1.78%。
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