活絡政府公債交易 央行每年進行中央公債交易商評鑑

根據央行統計，公司債每月交易金額均維持在2.2兆元以上，但政府公債月交易金額大多僅介於7,000億元至1兆元之間。市場人士指出，公司債因發行量增加、收益率較具吸引力，加上法人資金需求帶動，已成為債券市場主要交易標的；相較之下，政府公債多由壽險、銀行等機構長期持有，市場周轉率相對較低。

因此，央行透過每年辦理中央公債交易商評鑑制度，希望提升交易商參與公債交易的意願，促進公債初級與次級市場交易活絡。依據《中央公債經售及買回作業處理要點》，每家交易商基本分數為70分，再依全年公債得標總金額及次級市場政府債券交易量排名給予加分，排名前10名者可獲額外分數；反之，得標金額排名後段者則可能遭扣分。

此外，若交易商未參與公債標售、投標利率明顯偏離市場行情，或財務狀況未符相關規範，也將列入扣分項目。透過獎懲並行機制，央行希望維持公債標售制度穩定運作，並吸引更多交易商投入市場交易。

114年度中央公債交易商評鑑結果，在全體55家交易商中，由凱基證券奪下第一名，元富證券排名第二，中國信託商業銀行居第三名，中華郵政與合作金庫商業銀行分列第四及第五名。