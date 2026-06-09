10年期公債標售最高得標利率升至1.79%

中央銀行9日受財政部委託辦理115年度甲類第6期中央政府建設公債標售，發行年期為10年，發行總額250億元。本期公債最高得標利率升至1.79%，較今年4月同年期增額公債的1.505%明顯上揚28.5個基本點，反映近期市場資金成本提高及利率預期轉變。

此次標售吸引市場投標總額427.5億元，得標金額249.971億元，投標倍數達1.71倍，顯示市場對公債需求仍具一定支撐。不過，在近期銀行體系資金面偏緊及市場對利率走勢看法趨於保守下，投資人要求更高收益率，推升得標利率走高。

從得標結構觀察，銀行業仍是公債市場最大買盤，本期得標占比達81.41%，較前次同年期公債增加0.57個百分點；證券業占14.19%，增加1.03個百分點；票券業占2.4%，增加0.73個百分點。相較之下，保險業占比降至2%，較前次的4.33%減少2.33個百分點。