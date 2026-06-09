萬寶華發布Q3就業展望 金融保險、科技業雙雄扮領頭羊

受惠於AI技術全面導入與產業轉型帶動，特定產業人才炙手可熱。萬寶華（ManpowerGroup）9日發布2026年第3季全球就業展望調查，其中金融保險業、科技與資訊服務業表現亮眼，成為支撐第3季勞動市場的兩大重要支柱。

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉調查台灣690位雇主第3季聘僱狀況，結果顯示34%預計增加人力，17%減少人力，47%維持不變。在金融與保險業方面，萬寶華台灣總經理張淑君表示，隨著AI技術的全面導入，各家金融機構積極延攬具備數位科技與數據分析雙軌能力的跨域人才，職缺涵蓋AI暨數據科學人才、應用系統開發及金融科技專才，力求在金控併購與內部重整的浪潮中推動營運優化。

科技與資訊服務業部分，張淑君指出，人工智慧正從雲端運算全面延伸至地端與實體場域，企業積極招募實戰型與產能擴張人才。除了核心的機器學習工程師、AI/DevOps工程師、資安威脅研究人員與高階研發工程師外，因應伺服器與邊緣運算產能爆發，硬體端的產線製程工程師、產品管理與全球商務業務也供不應求。

調查顯示，42個國家與區域的雇主，其中有39個國家與區域預計增加人力，3個國家與區域預計減少。就區域比較而言，第3季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，11個國家與區域中，依序為印度48%第一，中國33%第二，越南28%排名第三，台灣17%名列第七，而香港就業展望最為謹慎，呈現負9%居於末位。

張淑君指出，面對全球政經局勢與中東戰事的不確定性，雇主招聘策略普遍趨向審慎。然而，在AI技術全面導入與金控重整浪潮下，金融與保險業仍保持強勁的人才展望，以AI暨數據科學人才、金融科技專才及公股銀行專業人員最為熱門。科技與資訊服務業受惠於AI從雲端延伸至實體場域，就業展望表現活躍，聚焦於機器學習工程師、高階研發、產線製程工程師及全球商務業務。