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iPASS MONEY 歡慶 KKBOX 上線 攜手推出年中慶優惠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
一卡通 iPASS MONEY宣布與知名音樂串流平台KKBOX合作，正式啟用 iPASS MONEY 支付服務，提供用戶更便利、多元的訂閱付款選擇。照片／一卡通提供
一卡通 iPASS MONEY宣布與知名音樂串流平台KKBOX合作，正式啟用 iPASS MONEY 支付服務，提供用戶更便利、多元的訂閱付款選擇。照片／一卡通提供

一卡通 iPASS MONEY電子支付品牌持續拓展數位生活支付版圖，宣布與知名音樂串流平台KKBOX合作，正式啟用 iPASS MONEY 支付服務，提供用戶更便利、多元的訂閱付款選擇。

為歡慶新支付服務上線，雙方同步推出年中慶專屬優惠活動，自6月8日至8月31日止，訂閱KKBOX指定方案並使用 iPASS MONEY 付款，最高可享一卡通綠點30%回饋，6月底前再加碼送50元優惠券，讓用戶輕鬆享受音樂娛樂與支付優惠雙重好康。

KKBOX為台灣的音樂串流品牌，亦是全球首個合法音樂串流服務平台，長期深耕華語及亞洲音樂市場，服務遍及台灣、香港、日本與新加坡等地，成為亞洲重要的數位音樂與聲音娛樂平台。此次攜手一卡通啟用 iPASS MONEY 支付服務，讓用戶在訂閱KKBOX官網方案時，可直接透過 iPASS MONEY 完成付款，享受更快速便利的數位支付體驗，也進一步拓展數位內容訂閱的支付應用場景。

為回饋廣大樂迷，雙方特別推出三重優惠活動。第一重優惠為「50元優惠券大方送」，即日起至6月30日止，用戶於 iPASS MONEY APP輸入指定優惠券代碼「KK50R」，即可領取KKBOX專屬50元優惠券1張。活動期間於KKBOX訂閱指定方案並使用 iPASS MONEY 單筆付款滿100元，即可兌換 iPASS MONEY 50元儲值金，每人限領一次，限時不限量。

第二重優惠則是當月使用 iPASS MONEY 帳戶餘額或綁定信用卡支付KKBOX指定訂閱方案費用，即可享付款金額一卡通綠點10%回饋，每人每月最高回饋一卡通綠點200點，每月總限量20萬點，送完為止。一卡通綠點1點相當於1元，可於事後全額折抵交通或繳費金額，獲得儲值金回饋。

此外，第三重優惠再加碼，當月使用 iPASS MONEY 綁定信用卡支付KKBOX指定訂閱方案費用，可再享付款金額一卡通綠點20%回饋，每人每月最高回饋一卡通綠點500點，每月總限量60萬點。搭配原有10%回饋，等同最高可享30%一卡通綠點回饋，讓用戶訂閱音樂服務的同時，也能輕鬆賺回饋。

一卡通公司表示，隨著數位娛樂與訂閱經濟快速成長，支付工具已成為串聯用戶與數位服務的重要橋梁。未來將持續攜手更多數位內容及生活服務品牌，為一卡通 iPASS MONEY超過720萬用戶，打造更完整的支付生態圈，讓用戶無論在交通、消費、繳費或數位娛樂等生活場景中，都能享受更便利且具回饋價值的支付體驗。

一卡通 華語 香港

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