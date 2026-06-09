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金額無上限！台新 Richart 美元定存最高5.5%優利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

因應市場對美元資產配置需求升溫，看準投資人在資金調度上的實際需求，台新Richart數位銀行自即日起升級美元新資金定存專案，透過提高美元定存利率並結合外幣收款優惠，進一步降低資金搬移門檻，讓美元資產配置更有效率。

近期美元利率維持高檔，許多民眾雖有意將美元轉至利率條件更佳的帳戶承作定存，卻會因為跨行匯款手續費、郵電費等成本考量而裹足不前。掌握投資人對於「資金搬移成本」與「流程便利性」的需求，台新Richart自即日起升級美元新資金定存專案，推出3個月最高年利率5.5%、6個月4.6%、12個月4.3%優利方案，全面開放新戶與舊戶參與，且不限筆數、不設金額上限；同步搭配外幣收款優惠，凡單筆匯入達2,000美元以上，次月即可享新臺幣200元手續費優惠，協助客戶以更低成本、更便利的方式靈活運用美元資金。

以市場常見的10,000美元（假設匯率約31元）試算，單筆匯入達美元2,000元以上，除可享台新Richart提供NT200元收款手續費優惠，若再將美元投入台新Richart的6個月天期優利定存專案，以年利率4.6%計算，滿期即可領約新臺幣7,130元的利息，相較於將錢留在原銀行定存約1.8%的美元牌告利率，半年僅能存約新臺幣2,790元利息，利息收入相差逾4,000元，差距相當有感。

此外，除了資金轉移的成本考量，「時間成本」更是投資人評估的關鍵。傳統外幣跨行匯款，常伴隨著請假、親臨分行排隊、填寫複雜國外匯款單據等痛點。台新Richart表示，本專案採「全面數位化」流程不論是國內跨行調度的存款族，或是習慣操作海外券商的投資人，資金匯入帳戶後，隔日即可直接在手機App內一鍵承作台新Richart優利新資金定存，讓投資人在家也能輕鬆完成外幣收款與存款。

台新Richart強調，數位金融的價值不僅提供具競爭力的利率方案，更希望協助用戶降低理財過程中的時間與成本負擔。從收款端的手續費減免，到App內直覺、流暢的體驗，台新Richart 致力於打破傳統外幣調度的繁瑣，以簡單、直覺的數位體驗，讓每一筆外幣資金都能化被動為主動，成為投資人資產配置中最值得信賴的理財好夥伴。

台新

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