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永豐期貨前進校園 推廣「投資新鮮人防詐計畫」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐期貨受邀致理大學，進行期貨實務課程分享，並透過課程環節宣導金融反詐騙。業者提供
永豐期貨受邀致理大學，進行期貨實務課程分享，並透過課程環節宣導金融反詐騙。業者提供

近年來金融投資詐騙猖獗，手法日新月異。為守護年輕學子的財產安全，永豐期貨積極落實企業社會責任，走進校園針對投資小白們的學生族群進行「校園反詐騙巡迴活動」。

針對近期最氾濫的詐騙手法，永豐期貨特別提出嚴正警告：「只要有陌生人邀請加入LINE群組，並聲稱能利用期貨『代為操作』或『保證獲利』，百分之百絕對是詐騙！」許多不法分子看準學生缺乏實務經驗，常以「低風險、高報酬」的話術誘騙。永豐期貨提醒，合法的期貨交易必須透過正規的期貨商開戶，絕無私下代操的捷徑，民眾務必提高警覺。

永豐期貨長期在防詐騙宣導上不遺餘力，過去已舉辦多場實體與線上投資人講座，協助客戶識破投資陷阱，成效斐然。為進一步防患於未然，今年永豐期貨更主動出擊走入校園，透過生動的真實案例解析與互動問答，幫助同學們在接觸金融市場前，先穿上防詐的「防彈衣」。

作為期貨市場的長期深耕者，永豐期貨始終堅持將客戶需求為己任，特別是首次接觸期貨的新手族群中，選擇在永豐期貨開戶的人數屢創新高。另外，面對AI技術的爆發性成長，永豐期貨也全力加速布局，從海量數據運算到AI智能交易模組，致力為投資人打造具備極致效能的智能交易生態圈，賦能每一位投資人實現更精準、更快速的交易策略。

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