台幣重貶1.05角…爆大量 摜破31.6元心理關卡

受到美股上周五重挫影響，台北股匯昨（8）日上演雙殺行情。台股大盤重挫逾千點，外資單日賣超高達938億元，並同步匯出資金，新台幣盤中一度重貶1.73角，最低觸及31.648元，摜破31.6元重要心理關卡，不過，尾盤央行進場調節，以31.58元作收，貶值1.05角，爆出30.62億美元交易量。

匯銀人士指出，外資昨天從開盤一路買匯至尾盤，匯出規模約占整體市場交易量六成以上，約19億美元，使新台幣開盤後承受沉重貶值壓力。

不過，當匯價跌破31.6元後，市場出現兩股支撐力量。首先是出口商進場拋匯意願明顯升高。由於新台幣匯價貶至近半個月新低，不少出口商等待較佳價位進場結匯，當匯價貶至31.6元以下時，拋匯需求快速浮現。另一方面，央行也積極進場調節，提供美元流動性，穩定市場供需秩序。

市場人士指出，央行昨日幾乎成為市場最大美元供應者，匯價跌破31.6元後持續釋出美元部位，有效緩解市場供需失衡，抑制恐慌情緒，協助新台幣收復部分失土，避免匯率過度波動。

在避險資金回流美元帶動下，美元指數昨日上漲0.85%，成為亞幣普遍承壓的重要因素。亞洲主要貨幣除韓元外，全數走貶，星元貶值0.47%最弱，新台幣貶值0.33%，人民幣及日圓分別貶值0.19%及0.17%，僅韓元逆勢升值0.61%。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管表示，新台幣短線走勢仍將高度連動國際股市與外資動向，尤其美股表現及台積電ADR（美國存託憑證）夜盤走勢，將是接下來的關鍵觀察指標。若美股止跌回穩，台積電ADR夜盤轉強，帶動台股反彈500點以上，外資匯出壓力有機會減輕，新台幣不排除重新站回31.6元關卡之上；反之，若國際股市持續震盪，匯率仍可能維持偏弱整理格局，31.7元是下個關鍵價位。