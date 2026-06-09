投資大趨勢論壇 18日登場／群益美國科技巨頭經理人李晉含 美股 ETF 擁有兩大優勢

美國經濟增長態勢未變，即使面臨AI股估值疑慮、中東地緣衝突、聯準會（Fed）政策路徑難料等，美股仍保持多頭氣勢。群益美國科技巨頭（009824）經理人李晉含表示，美股是全球市值最大、流動性最高、資金關注度最高的市場，今年來展現強勁韌性；台灣投資人可透過交易便利且具成本優勢的美股ETF，來掌握美股行情。

經濟日報6月18日將舉辦「2026投資大趨勢論壇-解碼ETF主流趨勢」，李晉含將以「迎戰美股，雙動能領航」為題發表專題演講。

李晉含表示，美股投資題材多元，不僅有科技巨頭居全球主導地位，且在金融、醫療、工業、能源等領域也有眾多獲利能力佳的優質龍頭企業，加上美股向來為全球股市領頭羊，藉健康的產業輪動持續開創牛市格局。

展望後市，李晉含指出，雖然中東僵局未解，但市場已聚焦基本面。美國第1季經濟成長穩健，企業財報明顯優於預期，有助持續為美股增添動能。投資人不妨善用廣泛布局各產業的市值型美股ETF來參與；若投資屬性更積極，又特別看好美國科技股，建議可同步配置以美國科技巨頭為主題的ETF，來掌握美國科技產業脈動。

李晉含表示，四大CSP持續擴大AI資本支出，是驅動這波美股行情的主要力量。美國科技霸權地位難以撼動，加上AI需求強勁，不僅科技七巨頭前景可期，也可留意受惠於AI應用拓展的AI決策系統、資安防護、資料中心、晶片等潛力巨頭。

李晉含強調，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第1季企業財報與資本支出展望也未明顯轉弱，帶動相關供應鏈漲勢。雖然漲多難免面臨獲利了結賣壓，但後市表現依然值得關注。