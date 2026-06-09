投資大趨勢論壇 18日登場／富邦投信投資長張美媛 主動選股拚超額報酬

富邦投信投資長張美媛表示，台股屢創新高，投資人在每次行情修正波動時，除期待掌握大盤行情，也更積極尋求超越指數的投資機會。在AI應用落地、降息循環啟動，以及科技創新持續推進下，產業輪動速度加快，更凸顯主動選股的重要性。

經濟日報6月18日將舉辦「2026投資大趨勢論壇-解碼ETF主流趨勢」，並由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。富邦投信投資長張美媛將以「主動式ETF龍耀台灣新篇章」為題發表專題演講。

台股每年領漲族群幾乎都不相同，近期更是輪動加快，若只單靠被動追蹤指數，未必能精準掌握下一波主流趨勢。因此，具備靈活調整優勢的主動式ETF，成為市場熱點。研究機構預估，2030年全球主動式ETF規模可望突破4.2兆美元，為ETF市場成長速度最快領域之一。主動式ETF結合ETF交易便利性與透明度，同時導入經理人主動選股與動態調整機制，讓投資人不再只是跟著市場走，而是有機會追求超越大盤的超額報酬。

此趨勢在台灣也明顯升溫，投資人對主動式ETF接受度提升。尤其目前ETF占境內基金規模超過65%，投資人早已相當熟悉ETF交易模式，主動式ETF像是被動ETF的升級版產品，因此市場滲透速度遠優於預期。

張美媛分析，當台股從過去齊漲齊跌轉向產業分化與題材輪動，主動式ETF優勢將更加明顯。尤其AI、半導體、高效能運算、電力基建與新科技應用等趨勢持續發酵，具備靈活調整與前瞻布局能力的主動式ETF，將是下一階段台股投資的重要核心工具。

張美媛指出，富邦投信長期深耕台股研究，近期推出「主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）」，希望透過主動式管理機制，助投資人更有效掌握台股成長機會。