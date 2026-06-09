央行政策放寬 有利換屋族

台灣房屋統計央行資料指出，今年4月自然人第二戶房貸撥款金額達47.96億元、年增7.1%；近48億元放款中，有14億元是3月下旬央行放寬第二戶房貸成數後撥款，以上限六成推算，意味著政策放鬆後，換屋族多出約24億元的活水資金，是管制微放寬後的首波受惠者。

央行首季理監事會議微幅放寬第二屋信用管制，讓面臨資金壓力的換屋族看到一絲曙光；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，因首季央行理監事會議對房市的放鬆政策幅度不大，且市場景氣仍處於盤整階段，因此吃到政策紅利的受惠者不會太多，尤其3月有不少因農曆春節長假遞延撥付的案件、在3月高基期的比較下，4月第二戶房貸撥款金額出現月減13.6%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，4月第二屋房貸撥款金額微年增7.1%，主因去年下半年以來，打炒房政策陸續滾動式調整，房市環境較先前友善；加上申請房貸者較少，以及不動產放款集中度下降，銀行融資彈性提升，且今年新案交屋量大，買新賣舊的換屋族，貸款金額也相對高。