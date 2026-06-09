券商錢荒 商業本票餘額飆 企業需求推升規模衝逾4兆元

中央銀行最新公布5月商業本票市場統計，透露兩大訊號，商業本票（CP）餘額攀升至4兆1,498億元，改寫新高，較前一個月增加762億元，顯示企業資金需求維持高檔。

另外以最具代表的30天期商業本票為例，5月平均利率升至1.84%，再寫2008年12月金融海嘯以來新高，凸顯資金成本攀高。

市場人士分析，商業本票餘額攀高，除企業營運資金需求維持高檔，台股成交量放大、ETF募集熱潮延續，帶動證券商短期資金需求明顯增加，成為商業本票發行規模持續擴大重要推手。

今年以來台股維持高檔震盪格局，市場交易熱度不減，證券商因應業務擴張，需要準備更多短期營運資金。業界指出，當市場成交量放大時，投資人融資買進需求同步增加，券商除了須支應融資業務外，也必須因應股票借券、融券交易、自營部位操作，以及承銷與造市等業務所需資金，因此對短期資金的需求明顯升高。

由於上述資金需求多具有短期、機動調度特性，相較於銀行中長期借款，商業本票具備發行程序快速、融資成本相對較低等優勢，因此成為證券商籌措短期資金的重要工具。隨著市場交易活絡，券商透過票券市場取得資金需求也同步攀升，推動商業本票餘額屢創新高。

除了台股交易熱絡外，近年ETF市場蓬勃發展，也是帶動商業本票需求的重要因素。高股息ETF、主動式ETF以及AI、半導體等主題型ETF持續吸引資金進駐，不少新基金募集規模動輒數百億元。券商在擔任ETF承銷商、參與造市及申購贖回機制運作時，必須預先準備大量周轉資金，以維持市場流動性及交易順暢。

值得注意的是，在商業本票餘額創高的同時，利率也出現上升趨勢。以30天期商業本票為例，5月平均利率升至1.84%，較前月增加0.11個百分點，顯示市場資金需求仍相當強勁。市場人士認為，若未來台股維持高成交量、ETF募集熱度不減，加上企業資金需求持續擴張，商業本票餘額仍有機會維持高檔，成為觀察金融市場資金動能的重要指標。