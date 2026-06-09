快訊

颱風天恐成血滴子…屋頂強制設置光電8月上路 配套不足埋後患

新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸出大洞 釀3戶毀損4人受傷

WWDC26看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

券商錢荒 商業本票餘額飆 企業需求推升規模衝逾4兆元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行。 聯合報系資料照
中央銀行。 聯合報系資料照

中央銀行最新公布5月商業本票市場統計，透露兩大訊號，商業本票（CP）餘額攀升至4兆1,498億元，改寫新高，較前一個月增加762億元，顯示企業資金需求維持高檔。

另外以最具代表的30天期商業本票為例，5月平均利率升至1.84%，再寫2008年12月金融海嘯以來新高，凸顯資金成本攀高。

市場人士分析，商業本票餘額攀高，除企業營運資金需求維持高檔，台股成交量放大、ETF募集熱潮延續，帶動證券商短期資金需求明顯增加，成為商業本票發行規模持續擴大重要推手。

今年以來台股維持高檔震盪格局，市場交易熱度不減，證券商因應業務擴張，需要準備更多短期營運資金。業界指出，當市場成交量放大時，投資人融資買進需求同步增加，券商除了須支應融資業務外，也必須因應股票借券、融券交易、自營部位操作，以及承銷與造市等業務所需資金，因此對短期資金的需求明顯升高。

由於上述資金需求多具有短期、機動調度特性，相較於銀行中長期借款，商業本票具備發行程序快速、融資成本相對較低等優勢，因此成為證券商籌措短期資金的重要工具。隨著市場交易活絡，券商透過票券市場取得資金需求也同步攀升，推動商業本票餘額屢創新高。

除了台股交易熱絡外，近年ETF市場蓬勃發展，也是帶動商業本票需求的重要因素。高股息ETF、主動式ETF以及AI、半導體等主題型ETF持續吸引資金進駐，不少新基金募集規模動輒數百億元。券商在擔任ETF承銷商、參與造市及申購贖回機制運作時，必須預先準備大量周轉資金，以維持市場流動性及交易順暢。

值得注意的是，在商業本票餘額創高的同時，利率也出現上升趨勢。以30天期商業本票為例，5月平均利率升至1.84%，較前月增加0.11個百分點，顯示市場資金需求仍相當強勁。市場人士認為，若未來台股維持高成交量、ETF募集熱度不減，加上企業資金需求持續擴張，商業本票餘額仍有機會維持高檔，成為觀察金融市場資金動能的重要指標。

延伸閱讀

證券商 中央銀行 銀行

延伸閱讀

5月商業本票餘額衝上4.15兆元創新高 企業短期融資需求持續升溫

主動式ETF規模 逼近兆元

股市大好借錢也要買⋯銀行缺錢找台積電救？他憂背後風險龐大

台股暴跌ETF全面爆量！正2、反1同步放大 主動ETF衝進成交量前三

相關新聞

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

在全球半導體材料供應中，德國默克（默克）是最具代表性的領導企業之一，從2奈米製程、先進封裝到未來的矽光子，沒有高精密材料、特殊氣體、沉積材料、精密材料與測量技術，再先進的晶片藍圖也無法化為現實。 默克創立於1668年，至今仍站在科技產業最前線，經濟部前部長王美花3年前出席默克高雄園區動工典禮時也談到，台積電大力指名「一定要找它來台設廠」。《聯合報數位版》專訪默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Benjamin Hein）。揭開默克在不同時代中持續成長的關鍵。

澳幣定存年息上看10%

澳洲央行（RBA）5月再度宣布升息1碼，為連續第三度上調基準利率，顯示抑制通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。

穩定民生…5月物價漲 政院：非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點二，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。

共享機車 雙北以外難普及

共享機車在台北市、新北市都已經有相當的基礎，但在其他地區的普及率明顯不及雙北這樣的都會區，共享機車業者分析，關鍵在於需求是否能夠支撐企業去設點，若沒有需求，則需要配合政府的政策支持，否則就難以推動。

亞股昨倒一片 台指期夜盤漲逾千點

美國升息隱憂導致美股上周五大跌，亞洲主要股市昨經歷「黑色星期一」，台北股市昨一度暴跌二六九四點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。法人表示，台股這波回檔，是「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結，建議投資人短線操作不宜急著接掉下來的刀子，美國本周公布的消費者物價指數和下周的聯準會利率決策會議，將是影響台股走勢的風向球。

川普駁升息預期 華許政治壓力增

美國總統川普近日接受美國媒體ＮＢＣ「會晤新聞界」節目訪問時說，聯準會（Fed）現在根本沒有理由升息，由於聯準會新主席華許下周將首度主持貨幣政策會議，川普這番話增添了華許的政治壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。