央行「定存單」公債利率攀高

近期銀行體系資金面明顯偏緊，央行近期標售定期存單、公債等利率，迭創新高，主因包括企業與個人進入繳稅旺季影響，包括營所稅與綜所稅陸續繳納，加上企業短期資金調度需求升溫，使市場流動性受到壓縮，資金成本同步走高，金融市場資金緊俏情況逐漸浮現。

中央銀行6月初標售364天期定期存單，原訂發行額度為1,400億元，但最終市場投標金額僅1,297億元，出現不足額發行情況，顯示金融機構對資金調度趨於謹慎。更值得關注的是，此次得標加權平均利率攀升至1.523%，寫下自2008年金融海嘯以來新高，反映短期市場資金成本明顯上揚。

在長天期市場方面，央行5月底標售30年期中央政府建設公債，最高得標利率達1.9%，不僅高於市場原先預估的1.85%至1.88%區間，也較今年1月同天期公債的1.598%顯著上升。

央行公布去年中央公債交易商評鑑結果，全體55家交易商中，由凱基證券奪下第一名，元富證券排名第二，中國信託商業銀行居第三名，中華郵政與合作金庫商業銀行分列第四及第五名。