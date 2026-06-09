台幣存款優利 最高喊18%

股市高檔震盪、投資市場波動加劇下，部分民眾資產配置趨向保守，台幣存款再度成為資金停泊熱門選項。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案，以較高利率吸引資金回流，提前搶攻下半年存款商機。其中，遠東商銀Bankee社群銀行祭出18%優惠方案，一舉拉高「天花板」；聯邦銀行、樂天國際銀行年利率則達15%，引發關注。

遠東商銀Bankee社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」，即日起至8月31日止，凡年齡18至22歲，於活動期間成功開立Bankee數位存款帳戶，即可享有2個月活存額度18,000元（含）18%優惠年利率。超過18,000元之存款金額，仍享有Bankee基本年利率1.435%，且額度無上限。

聯邦銀NewNewBank針對新戶推出新台幣高利活儲，新戶今年6月30日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣10萬元內年利率15%優惠，逾10萬元部分依牌告利率計息；另外，舊戶完成指定任務，享30萬元內最高年利率4%優惠，活動期間至7月20日截止。

樂天國際銀行提供新台幣10天期年利率15%的優惠，如今此方案延長到7月底，只要在今年7月30日前完成核准開立數位存款帳戶，就能享有這份專屬優惠，每人限享一次，額度為1至5萬元。另外推出新戶專享2.8%優利活儲，開戶隔日至次月底止享新台幣5萬元內隨存隨領、免解任務，活動預計至7月31日止。

王道銀行針對新戶推出新台幣優利活儲專案，提供10萬元內享2個月期年利率8.8%優惠，超過10萬元至20萬元內，優利2.1%，活動延至6月30日。此外，客戶以新資金承作，享6個月期新台幣定存固定年利率2.1%，單筆起存金額2萬元，上限1,000萬元（含）。