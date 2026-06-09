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玉山盃青棒錦標賽 周四開打

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
玉山金控黃男州董事長（左三）、中華棒協副理事長林華韋（中）、松坂大輔（左二）、郭泰源（左五）與全國各縣市代表隊伍合影。中華棒協／提供
玉山金控黃男州董事長（左三）、中華棒協副理事長林華韋（中）、松坂大輔（左二）、郭泰源（左五）與全國各縣市代表隊伍合影。中華棒協／提供

玉山長期支持台灣青棒發展，致力培育國內棒球人才與強化基層棒球環境，全台唯一U18棒球國手選拔賽—「玉山盃全國青棒錦標賽」今年邁入第20年，於昨（8）日舉行開幕式，集結來自全國各縣市共18支代表隊伍、超過500位的教練與選手，共同見證選拔盛事。

本屆開幕式特別邀請到美日職棒傳奇球星松坂大輔，以及有東方特快車之稱的郭泰源共同出席。兩位嘉賓完成開球儀式，除象徵第20屆玉山盃全國青棒錦標賽正式開打，也展現台日棒球交流與世代傳承的美好意義，同時也給予所有參賽的選手實質的祝福與勉勵。開幕式後松坂大輔更親身指導各縣市代表隊的30位投手，分享其在美、日職棒的實戰經驗，傳授世界級的棒球技術，為台灣青棒選手拓展國際視野。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，長期關注與投入青棒賽事，是玉山20年來不變的信念。除籌辦國內青棒最高層級國手選拔賽，玉山亦推動打擊守備訓練營、運動傷害防護營以及提供偏遠地區學校球具補助等系列公益活動，希望提升選手的運動觀念、降低運動傷害風險並延長其運動生涯，進而在國際舞台發光發熱。過去19屆由玉山盃選出的代表隊，在U18國際賽場中，共獲得四次冠軍、五次亞軍、四次季軍的優秀成績，並已有超過200位選手前往國際職業棒球發展，包含今年震撼MLB的鄧愷威、李灝宇，以及NPB的徐若熙和林安可等球員，展現玉山盃多年耕耘的成果。

第20屆玉山盃賽事，將在6月11日至6月17日於三重棒球場與平鎮棒球場進行預賽，決賽則在6月19日至6月20日於新莊棒球場舉行。在6月20日當天下午2時進行季軍賽、6時進行冠亞軍賽，賽前特別邀請北一女樂儀旗隊進行精彩表演，現場還有Switch 2、三商餐飲兌換券等抽獎機會。此外，玉山銀行自6月8日起至6月17日推出「玉山盃預測冠軍」活動，完成指定刷卡任務，最高可獲得三杯全家中杯冰美式。 比賽全程皆提供線上轉播，也開放民眾免費入場觀賽，邀請大家一同參與，為台灣青棒加油。

玉山 郭泰源 玉山盃

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