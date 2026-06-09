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中華郵政史上最貴套幣 逼近20萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中華郵政「福祿吉祥黃金鑄錠」，將於15日開賣。 中華郵政／提供
中華郵政「福祿吉祥黃金鑄錠」，將於15日開賣。 中華郵政／提供

今年黃金價格持續較去年攀升，帶動收藏型黃金商品售價屢創新高。中華郵政宣布，將於15日推出以福德正神（土地公）為主題的「福祿吉祥黃金鑄錠」，其中1台兩（37.5公克）典藏版每枚售價高達19萬7,000元，不僅首度逼近20萬元大關，更一舉刷新紀錄成為史上最貴套幣。

相較2021年首度推出、以媽祖為主題的典藏版售價7萬6,800元，六年間價格大幅上漲約2.57倍，反映國際金價近年強勁漲勢。

此次發行的「福祿吉祥黃金鑄錠」，以中華郵政2025年4月發行的「台灣民間信仰郵票（2025年版）」福德正神圖案為設計主題，委由中央造幣廠承鑄，以精緻雕刻工藝呈現土地公慈祥形象，並搭配典藏包裝盒、專屬提袋及限量序號說明卡，兼具收藏與紀念價值。

本次共推出兩種規格。其中一般版重量10公克，限量發行1,500枚，每枚售價5萬6,500元；典藏版重量1台兩（37.5公克），限量發行600枚，每枚售價19萬7,000元。

今年土地公主題商品價格再創新高，10公克版及典藏版售價較首款媽祖系列分別增加約246%及257%。

自2021年起，中華郵政陸續推出媽祖、財神爺、觀世音菩薩及土地公等民間信仰主題黃金商品，由於兼具祈福、收藏與保值功能，加上限量發行機制，過去商品開賣後往往數日內即銷售一空，約一週內即可售出八至九成，最終郵局完全沒有庫存。

隨著黃金避險需求持續升溫，市場預期今年「福祿吉祥黃金鑄錠」可望延續歷年熱銷紀錄，再掀一波收藏與投資熱潮。

中華郵政 黃金 媽祖

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