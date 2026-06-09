彰銀報喜 5月獲利年增三成

彰銀（2801）獲利再報喜。受惠利息及手續費收入穩健成長，彰銀5月稅後純益19.7億元，月增2.9%，年增32.3%，累計前五月稅前盈餘衝破百億元大關達107.1億元，累計稅後純益91.1億元、年增26.7%，續寫同期新高紀錄，累計每股稅後純益0.77元，繳出亮眼經營成績。

彰銀表示，今年以來受惠於核心業務穩定成長，利息淨收益及財富管理相關手續費收入持續提升，帶動整體獲利表現穩步增長。

除獲利維持強勁動能外，放款、財富管理及海外業務亦同步成長，顯示營運體質持續優化，目前逾放比率維持0.16%低檔水準，展現穩健財務體質與經營韌性。

除深耕核心業務外，彰銀亦積極推動普惠金融及金融教育。有感於詐騙案件頻傳，金融素養向下扎根刻不容緩。

彰銀將在27日至28日在金融研訓院Banker’s Salon FE62金融探索館舉辦「未來金融探險隊｜守護資產大作戰」活動，共規劃四場免費半日營隊，開放200名國小三年級至國中學生報名，開放報名後即迅速額滿，顯示社會大眾對金融教育議題的高度重視。

本次活動結合全台首座金融博物館FE62金融探索館之沉浸式課程，以及彰銀自行開發的防詐信託桌遊，透過寓教於樂方式，引導學童建立正確金錢觀、防詐意識及資產保護觀念，培養金融判斷能力與風險意識。

彰銀長期致力於信託服務創新與金融教育推廣，並於金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期評比中，同時榮獲「安養信託獎」及「信託業務創新獎」肯定。

近年透過深入社區、校園及安養機構辦理多元宣導活動，持續強化民眾正確金融觀念與資產保護意識，落實普惠金融精神。