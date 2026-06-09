台壽總座莊中慶傳轉戰玉山

台灣人壽總經理莊中慶傳出將於今年底前退休，市場傳出玉山金控（2884）有意延攬出任新成立的玉山人壽高階主管，引發金融圈關注。對此，玉山金昨（8）日表示，不予置評。

中信金控重視制度治理與組織活化，旗下成員公司的總經理層級主管年滿65歲後即啟動接班機制，因此現年66歲的莊中慶交棒已在市場預期之中。隨著玉山金控併購三商美邦人壽案即將完成，市場也傳出玉山方面有意延攬莊中慶出任新成立的玉山人壽高階主管。

玉山金併購三商美邦人壽，預計第3季完成股權交割，第4季正式更名為「玉山人壽」，屆時將同步遴選新任董事長與總經理。由於新壽險公司需要具備整合、經營與通路管理能力的領導人，擁有豐富壽險資歷的莊中慶自然成為市場點名人選之一。

莊中慶出身金融通路體系，歷練完整，曾管理銀行保險、業務員、保經代及電話行銷等多元通路。