陽信：提升淨值 鋪路上市

陽信銀行昨（8）日召開股東會，股東最關心上市進程及時間表，陽信董事長陳勝宏回應，這幾年股東期待上市的聲音都聽到了，董事會一直有準備，但觀察現在上市銀行股的股價表現，他希望上市股價應在20元以上，因此目前規劃先提升淨值，讓上市後股價能站上20元之上才有意義。

陽信銀行股東會上，一位近幾年均從台中北上參加的股東提問上市的規劃，陳勝宏表示，股東都很關心陽信上市，但觀察現在資本市場對銀行股不是很有利，股價普遍在10至20元。這幾年股東會上都有聽到要上市的聲音，董事會也一直有準備。

不過，陳勝宏強調，倘若上市股價不應該在20元以內，因此上市前首要充足淨值，董事會正規劃提升淨值，讓上市後股價在20元以上，如此上市才有意義。可以看到現在股市大好，但銀行股股價表現並不好。至於股東詢問時間表，陳勝宏說視獲利率，並把淨值及保留盈餘提高，淨值高對股價才會好。

陽信銀2025年度全行稅後純益39.1億元，EPS為0.99元。此外，該行2025年度盈餘分派普通股現金股利每股0.2元加上股票股利每股0.6元，提請股東會承認通過，分配後期末未分配盈餘為11.7億元。