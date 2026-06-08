證交所發布永續資訊編製與揭露實務工具 助企業接軌國際

依金管會發布之「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，國內上市櫃公司自115會計年度起按實收資本額分三階段循序接軌IFRS永續揭露準則；為配合政策推動，證交所已於5月修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，明定已依規於年報揭露永續相關財務資訊專章及SASB準則行業指標資訊之上市公司，其永續報告書得不適用專章揭露氣候相關資訊及產業別永續指標之規定，以有效降低企業編製負擔，並提升資訊揭露效率。

為進一步協助上市公司順利接軌，並持續精進永續資訊揭露品質，證交所近期新增並更新多項實務工具及參考資源，積極提供企業所需支援，協助其強化永續資訊揭露能力。

一、新增「IFRS永續揭露準則」相關範例及輔助資源：針對首年採用「氣候先行」之公司，新增「IFRS永續揭露準則（IFRS S1及S2）簡易版及詳細版揭露範例」，並搭配實務指引與懶人包，引導其順利於次年度銜接更完整之永續資訊揭露要求。同時，亦推出「現行永續資訊可運用於IFRS S2之項目」，幫助企業盤點現有永續資訊並補足接軌IFRS永續揭露規範之資料缺口。此外，為配合法規修正及實務應用，同步更新「IFRS永續揭露準則問答集」及「IFRS S1及S2過渡施行小組（TIG）問答集」，協助企業掌握國內外永續發展趨勢及相關規範要求。

二、精進「永續報告書」編製與揭露之參考資料及應用工具：配合「GRI 101：生物多樣性」準則生效，更新「永續報告書參考範例」及ESG數位平台揭露模板，滿足企業編製應用需求；另亦發布「上市上櫃公司2024年度永續報告書及確信機構工作底稿審閱報告」，彙整常見缺失及改善建議，作為企業提升揭露品質與強化確信作業之重要參考。

提升永續資訊揭露透明度與品質，已成為我國企業永續轉型及接軌國際之重要基礎。未來證交所將持續擴充更多元之輔助資源與實務支持，協助企業深化永續發展，共同打造具韌性與國際競爭力之永續資本市場。

詳細內容請參閱「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站之「實務指引及問答」(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/practicalGuidance)及「公司治理中心」網站之「企業永續發展–參考資料」(https://cgc.twse.com.tw/responsibilityRef/listCh?dataType=Guidelines_ESG)。