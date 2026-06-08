快訊

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8鄉明天停班停課

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

00916溢價高達8% 國泰投信示警可能「調整配息金額」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

國泰全球品牌50（00916）近日發布第一階段預估配息公告，每股預計配發3.8元，引發市場瘋狂申購，8日溢價仍高達8.38%。國泰投信提醒第二階段公告時可能「調整配息金額」，證券商也提醒投資人勿追高。

據統計，5月底以來，國泰全球品牌50流通在外單位數膨脹已約48%，市場溢價一度飆到16%，國泰投信上周起不斷發布溢價提醒。券商也指出，若基金單位數增加，最終仍可能造成配息金額縮水，投資人須留意追逐高息的風險，以避免自身利益受損。

國泰投信8日再度於官網發布公告「00916首次公告之預估配息僅供參考，需以第二次公告之實際配息金額為準」，並表示「近日股市交易熱絡，出現溢價情形，故本基金進行配售以控制溢價；第一次公告之預估配息金額僅供參考，可能隨第二次公告前申購買回狀況調整配息金額，投資人應以第二次公告之實際配息金額為準，交易時應審慎評估相關風險」。

據了解，國泰投信過往僅發布溢價率公告，但本次則是史上首次提醒第二階段公告時可能「調整配息金額」。也就是說，00916目前雖公告配息3.8元（預估年化配息率逾13%），但在第二階段實際配息公告時，很有可能因期間超量申購而導致配息金額稀釋，投資人實際上恐無法領到每股3.8元的預期配息，年化配息率可能降到7%或以下。

券商提醒，投資人應密切留意ETF折溢價情形。以8日00916溢價仍達8.38%來看，代表投資人此時若進場，等於買入價高於成本價近一成，何況業者已經發布示警第二階段配息恐有變化，建議股民投資時仍應回歸理性。

另外，兆豐洲際半導體（00911）8日溢價達3.47%，僅次於國泰全球品牌50。國泰費城半導體（00830）上周五（5日）溢價也高達8.49%，8日降到2.66%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 國泰 基金

延伸閱讀

00918一次配1.26元震撼市場！置板凳等00919表演…高股息ETF配息大戰再掀話題

00918配1.26元...完勝00919！杉本點「只看配息數字小心吃虧」：前者能穩定填息

00981A配息0.63元年化殖利率近8％！股民兩派論戰：續抱等息還是趁高出場？

公股券商嗅出風向變 最愛這十檔高息ETF資金避風港

相關新聞

市值型ETF再進化！專家點看好009803「市值動能」：同時兼顧股習與成長

現在的市值型 ETF，真的開始「進化」了。 近期的市場節奏開始悄悄變化，AI、半導體、ASIC、散熱、伺服器輪流接棒，如果ETF只是單純看市值大小，有時候反而容易慢半拍。 這也是我近期開始注意「動能型市值ETF」的原因。 像玉山市值動能50（009803）這類產品，除了大型權值股，也會納入具備成長性的公司，甚至透過半年換股機制，在「高股息」與「強勢成長」之間做調整。 我覺得它比較適合「想領股息，但又不想錯過產業趨勢」的投資人。 投資沒有標準答案，元大台灣50（0050）依然很經典，但市場正在改變，ETF的選擇，也開始越來越多元了。 以前提到市值型ETF，很多人第一個想到的，幾乎都是0050或富邦台50（006208），原因很簡單：穩、規模大、長期績效強。 但近期市場上開始出現了一些「新版市值型ETF」，像是我之前介紹過的凱基台灣TOP50（009816），就是「不配息+動能配置」的0050。

0050一度跌破百元大關！買盤瘋狂掃貨15分鐘成交破10萬張…網：ETF就是散戶元氣彈

0050今日早盤一度跌破百元，最低至98.05元，但隨後買盤湧入，15分鐘成交量突破10萬張，吸引投資人進場。儘管台股重挫逾2600點，投資者依然看好長期趨勢，認為當前是進場好機會。

台股暴跌...股添樂嘴角揚起低接00935、0050！直言「大跌只是殺融資槓桿」：漲多要拉回

美股四大指數迎來華麗跳水，費城半導體指數一晚暴跌10%，引發台指期夜盤一度慘遭摜至跌停、收盤重挫逾3000點。 面對這波突如其來的「 殺聲震天 」，財經YouTuber股添樂在影片中分析，雖然市場投機氣氛慘烈，但他個人認為這波暴跌並非波段起跌，本質上更偏向多頭的「 漲多拉回 」，主要是在修理近期瘋狂開槓桿的投資人。

台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

台股上週五遭遇重挫606點，今日更一度下探42,376點，創下盤中最大跌點紀錄。面對劇烈波動，公股法人轉向高股息ETF布局，以FT臺灣永續高息（00961）為首，顯示資金避險趨勢明顯。

00918殖利率、填息力、成長性全拿！季配息年化衝16.29%…低波動特性完勝市值型

00918 ETF在老AI復甦潮中表現亮眼，年化殖利率高達16.29%，近期績效達34%。其獨特三大面向選股策略兼具收益、成長性與填息力，成為低波動、高殖利率的投資選擇，吸引投資者關注。

00918配1.26元...完勝00919！杉本點「只看配息數字小心吃虧」：前者能穩定填息

高股息ETF市場近年百家爭鳴，隨著多檔人氣標的陸續公告最新配息，投資圈再度掀起熱烈討論。 財經YouTuber杉本今日針對市場熱門的群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）進行全面性盤點。 面對00918最新宣布配出1.26元新天價、00919則宣布配出1元再次刷新自身紀錄的市況，杉本直言，許多存股族最常犯的致命錯誤，就是「 只看單次配息金額高低 」，而忽略了現金流系統的長期持續性與填息能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。