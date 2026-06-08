00916溢價高達8% 國泰投信示警可能「調整配息金額」

國泰全球品牌50（00916）近日發布第一階段預估配息公告，每股預計配發3.8元，引發市場瘋狂申購，8日溢價仍高達8.38%。國泰投信提醒第二階段公告時可能「調整配息金額」，證券商也提醒投資人勿追高。

據統計，5月底以來，國泰全球品牌50流通在外單位數膨脹已約48%，市場溢價一度飆到16%，國泰投信上周起不斷發布溢價提醒。券商也指出，若基金單位數增加，最終仍可能造成配息金額縮水，投資人須留意追逐高息的風險，以避免自身利益受損。

國泰投信8日再度於官網發布公告「00916首次公告之預估配息僅供參考，需以第二次公告之實際配息金額為準」，並表示「近日股市交易熱絡，出現溢價情形，故本基金進行配售以控制溢價；第一次公告之預估配息金額僅供參考，可能隨第二次公告前申購買回狀況調整配息金額，投資人應以第二次公告之實際配息金額為準，交易時應審慎評估相關風險」。

據了解，國泰投信過往僅發布溢價率公告，但本次則是史上首次提醒第二階段公告時可能「調整配息金額」。也就是說，00916目前雖公告配息3.8元（預估年化配息率逾13%），但在第二階段實際配息公告時，很有可能因期間超量申購而導致配息金額稀釋，投資人實際上恐無法領到每股3.8元的預期配息，年化配息率可能降到7%或以下。

券商提醒，投資人應密切留意ETF折溢價情形。以8日00916溢價仍達8.38%來看，代表投資人此時若進場，等於買入價高於成本價近一成，何況業者已經發布示警第二階段配息恐有變化，建議股民投資時仍應回歸理性。

另外，兆豐洲際半導體（00911）8日溢價達3.47%，僅次於國泰全球品牌50。國泰費城半導體（00830）上周五（5日）溢價也高達8.49%，8日降到2.66%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。