響應政策 國泰世華銀行參與赴美投資融資保證機制

銀行型金控獲利飆。永豐金（2890）前五月稅後純益202.91億元，年增近倍；玉山金（2884）也以177.27億元續寫同期新高。儘管兩家金控5月單月獲利均較4月降溫，但在放款、財管及證券業務支撐下，獲利仍維持成長軌道。

2026-06-08 19:40