聽新聞
0:00 / 0:00
響應政策 國泰世華銀行參與赴美投資融資保證機制
國泰金控（2882）8日代子公司國泰世華商業銀行發布重大訊息公告，經常務董事會正式決議，參與國家發展委員會推動之「企業投資美國融資保證機制推動方案」。國泰世華銀行本次預計配合出資金額不超過美金2,500萬元之等值新台幣，積極響應政府政策，支持台灣企業赴美投資。
國泰世華銀行董事會正式決議參與國發會所推動的「支持企業投資美國融資保證機制」，規劃出資金額2,500萬美元。國泰金表示將積極響應政府政策，支持台灣企業赴美投資，預期子公司國泰世華銀行可藉此降低授信風險、提升資產品質，並為海外台商提供更完善且穩健的金融支持，進一步擴展跨境業務量能及強化金融服務競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。