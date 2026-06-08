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響應政策 國泰世華銀行參與赴美投資融資保證機制

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金控（2882）8日代子公司國泰世華商業銀行發布重大訊息公告，經常務董事會正式決議，參與國家發展委員會推動之「企業投資美國融資保證機制推動方案」。國泰世華銀行本次預計配合出資金額不超過美金2,500萬元之等值新台幣，積極響應政府政策，支持台灣企業赴美投資。

國泰世華銀行董事會正式決議參與國發會所推動的「支持企業投資美國融資保證機制」，規劃出資金額2,500萬美元。國泰金表示將積極響應政府政策，支持台灣企業赴美投資，預期子公司國泰世華銀行可藉此降低授信風險、提升資產品質，並為海外台商提供更完善且穩健的金融支持，進一步擴展跨境業務量能及強化金融服務競爭力。

國泰金 國泰世華

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