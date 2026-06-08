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亞股全倒 熱錢出走新台幣大貶1.05角收31.58元

中央社／ 台北8日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

美股暴跌，市場憂心AI盛宴將落幕，恐慌情緒蔓延之下，亞股今天全面倒地。台股改寫盤中最大跌點紀錄，新台幣兌美元跟著重貶，盤中跌破31.6元，收盤收31.58元，重貶1.05角，改寫逾半個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出30.62億美元大量。

美國5月非農就業數據超乎預期，打擊市場對聯準會（Fed）降息的期待，加上博通（Broadcom）財測展望不如市場預期、SpaceX的IPO案引發新一波資金排擠效應疑慮，拖累美股5日重挫，亞股今天迎來「黑色星期一」。

台股今天早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，終場收在43502.78點，下跌1568.16點，守住月線約43116點，但仍創收盤第3大跌點。

台股殺聲隆隆，外資狂砍台股938.51億元，並於匯市瘋狂匯出。新台幣兌美元今天以31.51元開盤後急貶，盤中最低為31.648元，重貶1.73角，不過午後跌幅收斂，終場收在31.58元，守住31.5元關卡，單日重貶0.33%。

外匯交易員直言，新台幣匯率今天貶值壓力齊聚，除了台股崩跌、外資大舉匯出，中東局勢再度升溫，加上市場對聯準會延後降息的預期升高，均推升美元走強，令亞幣承壓。

不過外匯交易員指出，眼見新台幣匯價回貶，出口商傾巢而出、大舉拋匯，讓跌勢逐步收斂，收復31.5元價位；此外，央行進場調節，緩和匯市波動。

儘管亞股迎來「黑色星期一」，外匯交易員認為，和日韓相比，台股相對抗跌，「都還守住月線」，市場不如預期恐慌；接下來先從今晚的美股表現，觀察投資人恐慌情緒是否宣洩完畢，如果悲觀情緒淡化，外資未再大舉撤出，新台幣應可從重貶轉為區間偏弱格局。

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