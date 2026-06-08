亞股全倒 熱錢出走新台幣大貶1.05角收31.58元

陽信銀行8日召開股東會，股東最關心上市進程及時間表，對此，陽信董事長陳勝宏回應，這幾年股東期待上市的聲音都聽到了，董事會一直有準備，但觀察現在上市銀行股的股價表現，他希望上市股價應在20元以上，因此目前規劃先提升淨值，讓上市後股價能站上20元之上才有意義。

2026-06-08 16:18