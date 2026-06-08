快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐銀行文教基金會攜手紙風車劇團 舉辦反毒劇校園巡演

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行文教基金會贊助紙風車劇團舉辦反毒劇校園第114場巡演，前進高雄鳳山中山國小，讓反毒觀念從校園扎根。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行文教基金會贊助紙風車劇團舉辦反毒劇校園第114場巡演，前進高雄鳳山中山國小，讓反毒觀念從校園扎根。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會長期關注青少年發展議題，為深化校園反毒教育，兆豐銀行文教基金會持續與紙風車文教基金會合作推動「青少年反毒戲劇工程」，透過生動戲劇形式走入校園，將反毒觀念轉化為貼近孩子生活的教育體驗，引導學生在輕鬆氛圍中認識毒品危害，理解同儕壓力、好奇心與網路誘惑可能帶來的風險，進而建立自我保護能力，讓學生都能勇敢拒絕、遠離毒品。

兆豐銀行文教基金會持續投入資源支持此項計畫，迄今已邁入第13年，累計贊助118所學校、66,000餘名師生參與，讓反毒觀念從校園扎根。今年兆豐銀行文教基金會贊助5場校園巡演，深入台南、高雄等南部地區校園，透過企業與藝文團體合作，讓教育不僅止於知識傳遞，更能用面對面的戲劇互動，強化校園反毒教育。

除反毒教育外，兆豐銀行文教基金會亦結合校園宣導，加強推動防詐騙觀念。因應詐騙手法日新月異、受害年齡層逐漸年輕化，基金會透過淺顯易懂的方式，向學生宣導防詐原則，並提醒凡事多查證，遇到疑似詐騙情形可撥打165反詐騙專線，培養孩子從小建立正確的金融安全觀念。

兆豐銀行文教基金會表示，青少年是社會未來的希望，企業推動公益不僅是回饋社會，更是投資下一代的成長。未來將持續結合文化與教育力量，支持優質藝文團體走入校園，深化反毒與防詐宣導，推動多元且具影響力的公益行動，攜手社會各界共築無毒、安全、健康的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園 反毒 兆豐銀行

延伸閱讀

台南警陪伴高關懷少年觀賞勵志電影 以童話故事向小學生講解反毒觀念

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

LINE Pay攜手台中市警局 提升學生族群防詐意識

企業主攜手基金會作公益 雲林家扶獲贈有機米

相關新聞

上海商銀獲利／前5月 EPS 1.68元、年成長24% 全年獲利審慎樂觀

上海商業儲蓄銀行（5876）8日公告最新5月份單月及累計合併自結損益，單月合併稅前盈餘達22.30億元，母公司業主稅後盈餘14.03億元，累計1-5月合併稅前盈餘125.75億元，母公司業主稅後盈餘81.71億元，基本每股盈餘（EPS）已達1.68元，較去年同期成長24.44%。亮眼數據不僅優於市場預期，更穩居本國銀行前段班的獲利表現。

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？金管會揭答案

台股8日盤中一度狂瀉近2,700點，寫史上最大盤中跌點紀錄。金管會指出，台股跌幅居亞股之間，擔保維持率屬高檔，基本面依舊穩健，將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。

亞股全倒 熱錢出走新台幣大貶1.05角收31.58元

美股暴跌，市場憂心AI盛宴將落幕，恐慌情緒蔓延之下，亞股今天全面倒地。台股改寫盤中最大跌點紀錄，新台幣兌美元跟著重貶，盤...

新台幣重貶1.05角 收31.58元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.58元，重貶1.05角，成交金額22.16億美元

陽信銀股東會／董座陳勝宏：上市前規劃提升淨值 股價好上市才有意義

陽信銀行8日召開股東會，股東最關心上市進程及時間表，對此，陽信董事長陳勝宏回應，這幾年股東期待上市的聲音都聽到了，董事會一直有準備，但觀察現在上市銀行股的股價表現，他希望上市股價應在20元以上，因此目前規劃先提升淨值，讓上市後股價能站上20元之上才有意義。

台股大跌1,568點 成交量前五大個股清一色是 ETF

美股暴跌，台股8日早盤大跌2,694點，創盤中最大跌點紀錄，隨後低接買盤進場，台股站回月線，終場跌1,568點，收在43,502點，跌幅3.4%，低於韓股的逾7%跌幅、日股的逾4%跌幅、費城半導體上周五（5日）的逾10%跌幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。