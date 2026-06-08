兆豐銀行文教基金會攜手紙風車劇團 舉辦反毒劇校園巡演

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會長期關注青少年發展議題，為深化校園反毒教育，兆豐銀行文教基金會持續與紙風車文教基金會合作推動「青少年反毒戲劇工程」，透過生動戲劇形式走入校園，將反毒觀念轉化為貼近孩子生活的教育體驗，引導學生在輕鬆氛圍中認識毒品危害，理解同儕壓力、好奇心與網路誘惑可能帶來的風險，進而建立自我保護能力，讓學生都能勇敢拒絕、遠離毒品。

兆豐銀行文教基金會持續投入資源支持此項計畫，迄今已邁入第13年，累計贊助118所學校、66,000餘名師生參與，讓反毒觀念從校園扎根。今年兆豐銀行文教基金會贊助5場校園巡演，深入台南、高雄等南部地區校園，透過企業與藝文團體合作，讓教育不僅止於知識傳遞，更能用面對面的戲劇互動，強化校園反毒教育。

除反毒教育外，兆豐銀行文教基金會亦結合校園宣導，加強推動防詐騙觀念。因應詐騙手法日新月異、受害年齡層逐漸年輕化，基金會透過淺顯易懂的方式，向學生宣導防詐原則，並提醒凡事多查證，遇到疑似詐騙情形可撥打165反詐騙專線，培養孩子從小建立正確的金融安全觀念。

兆豐銀行文教基金會表示，青少年是社會未來的希望，企業推動公益不僅是回饋社會，更是投資下一代的成長。未來將持續結合文化與教育力量，支持優質藝文團體走入校園，深化反毒與防詐宣導，推動多元且具影響力的公益行動，攜手社會各界共築無毒、安全、健康的成長環境。

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