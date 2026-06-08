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第一銀行支持都更危老 首發社會責任金融債券15億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
支持都更危老，第一銀行首發社會責任金融債券15億元。第一銀行／提供
支持都更危老，第一銀行首發社會責任金融債券15億元。第一銀行／提供

第一銀行宣布將於6月26日發行新台幣15億元社會責任金融債券，年期為5年期、票面利率1.74％，為第一銀行首次發行社會責任金融債券，達成永續發展專項資金金融債券於「綠色、社會責任及可持續發展」三大面向的全方位布局。

本次資金主要用於支應都市更新及危險老舊建築物重建融資，聚焦提升居住安全，透過穩定資金挹注，協助加速老舊社區更新進程，強化都市防災韌性，同時改善民眾居住品質，兼顧社會安全與生活環境升級，落實社會關懷與實踐永續城市的願景。

第一銀行於本次債券發行後，累計永續發展專項資金金融債券將達7檔，市場流通規模擴大至85億元，於公股銀行中名列前茅，展現第一銀行積極深耕永續金融、引領產業轉型的具體成果。

長期響應政府推動都市更新與危老重建政策的第一銀行，透過整合授信資源與多元融資工具，協助建商及民間單位參與重建計畫，並藉由金融力量加速城市轉型。同時，第一銀行持續深化永續金融策略，將ESG（環境、社會、公司治理）理念導入授信與專案評估流程，著重減碳效益及責任授信原則，推動都市更新由建築改善提升至城市發展與社會共榮。

債券 第一銀行 都更

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