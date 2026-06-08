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台新Richart10周年火力全開！新戶最高享3.5%優利 舊戶額度升級至百萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新Richart 10周年火力全開！新戶最高享3.5%優利，舊戶額度升級至百萬、每月最高領約1,479元。台新銀行／提供
台新Richart 10周年火力全開！新戶最高享3.5%優利，舊戶額度升級至百萬、每月最高領約1,479元。台新銀行／提供

全球經濟局勢持續變動，面對通膨壓力未歇、利率環境持穩，資金如何兼顧彈性與收益，成為民眾關注焦點。數位帳戶龍頭台新銀行Richart迎來十周年里程碑，為感謝百萬用戶推出「優利子帳戶存款專案」，針對新戶新朋友享最高3.5%優利，舊戶好朋友優利額度升級至100萬元，活動天期延長至9個月，堪稱該行史上最強力道與續航力。

台新Richart表示將十周年感謝化為實質回饋，讓相伴多年的好朋友迎來有感升級。自7月起，好朋友完成指定任務，即可享最高1.8%活儲優利。優利額度更從原先的30萬元放大至100萬元，搭配這次長達9個月的超長天期，以100萬元存入計算，每月最高可領約1,479元利息，活動期間累計總領息更可超過13,000元。無論是希望穩健累積資產的小資族，或有較高資金配置需求的用戶，都能兼顧資金靈活運用與收益表現。

針對首次體驗台新Richart數位金融服務的新朋友，6月1日起新開戶即可享優利子帳戶30萬元內活儲最高3.5%，每月最高領息約863元，若於活動期間完整參與，累積領息最高可超過7,500元；如於6月1日完成開戶，可領到近10個月的利息，讓資金更早開始累積。

此外，新戶成功開立台新Richart數位存款帳戶並輸入專屬代碼「2026RT200」，首次登入Richart APP 即可獲得200元用戶禮，搭配最高3.5%優利活儲方案，提供新朋友兼具回饋與收益的數位金融體驗。

該行表示，十年前台新Richart 從「年輕人的第一個數位帳戶」出發，用創新介面與銅板理財，陪伴無數社會新鮮人踏出財富管理的第一步。十年來，隨著用戶人生階段與理財需求持續成長，Richart也持續進化，從日常存款工具，逐步發展為陪伴客戶管理資產、實現理財目標的重要夥伴。展望下一個十年，台新Richart將持續以創新金融服務回應不同世代客戶需求，無論是理財新手，或有更高資產配置需求的成熟用戶，都能透過台新Richart 找到適合自己的資金管理節奏，讓每一筆存款都發揮更大價值。

台新銀行

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