LINE Pay攜手台中市警局 提升學生族群防詐意識

行動支付品牌LINE Pay推動年度公益專案「數位共融 青銀共好」，今年攜手台中市警察局刑事警察大隊，前往台中市中心鄰近商圈、行動支付據點眾多和交易頻繁的大專院校，舉辦行動支付校園防詐公益講座，強化年輕族群防詐意識與支付安全觀念。

LINE Pay今天發布新聞稿說明，「數位共融」公益計畫今年移師台中舉辦，積極落實數位平權、普惠金融的目標，也因台中市近年在城市發展、商圈蛻變和餐飲零售產業上呈現爆發式成長，行動支付的安全使用宣導刻不容緩。

LINE Pay不僅參與教育部專案前往逢甲大學進行校園安全宣導，也與台中市刑大共同舉辦校園講座，邀請國立台灣體育運動大學、國立台中教育大學合作，向近400名大專院校師生拆解行動支付的各項功能與設計用意，提高年輕用戶對支付平台的認識，避免因為不熟悉相關功能而發生詐騙。

LINE Pay呼籲用戶不要輕易點擊陌生連結 、並應妥善保管LINE Pay密碼，不要將含有個人付款條碼的畫面分享給非收款的第三方人士，或是依照他人指示掃碼付款，避免發生未經授權的交易行為。