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5月商業本票餘額衝上4.15兆元創新高 企業短期融資需求持續升溫
中央銀行公布最新5月商業本票初級市場概況，商業本票餘額攀升至4兆1,498億元，較4月增加762億元、增幅1.87%，不僅連續數月成長，更再度改寫歷史新高紀錄。市場人士指出，在銀行資金配置趨於審慎、企業營運資金需求維持高檔，以及金融市場資金調度需求增加等因素帶動下，商業本票已成為企業重要的短期融資工具。
根據央行統計，截至5月底，透過票券保管結算交割系統發行的短期票券餘額達4兆3,484億元，較上月增加449億元，月增1.04%。其中商業本票占比高達95%以上，顯示企業對短期融資市場依賴程度持續提升。
值得注意的是，商業本票餘額創高不僅反映企業資金需求增加，也透露市場資金結構出現變化。金融業者分析，近年銀行授信受到資本適足率、流動性管理及不動產放款規範等因素影響，部分企業轉向票券市場籌措短期資金，加上企業因應投資擴張、營運周轉及季節性資金需求，使商業本票發行規模持續擴大。
另一方面，短期利率也出現明顯上揚。以市場最具代表性的30天期商業本票為例，5月最高利率為1.93%，最低利率為1.75%，全月平均初估值為1.84%，較4月上升0.11個百分點，創近月來較大升幅。
市場人士指出，商業本票利率走升，一方面反映市場資金成本提高，另一方面也顯示企業融資需求仍相當旺盛。在商業本票餘額與利率同步攀升的情況下，代表企業願意支付較高資金成本取得短期資金，顯示整體經濟活動仍具一定動能。
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