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亞銀更名矮化遲未解決 財委會凍結3000萬預算

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台灣亞銀會籍遭改為「中國台北」引發不滿，即便我方持續提出抗議，但仍未調整。立法院財政委員會8日上午進行財政部預算審查時，藍綠立委通過凍結3,000萬元對亞銀的捐助預算，「直到亞銀善意回應」，並要求財政部要提出跟亞銀溝通的相關書面報告報告才能解凍預算。

立法院財政委員會8日上午審查財政部預算，朝野立委都有提案凍結預算，但不少提案都在討論後，改以減列或是提出書面報告後可動支預算。直到針對捐助亞銀的提案時，立委賴士葆則質疑，亞銀既然對我們不好，為什麼我們還要繼續的編列捐助預算給他們？

財政部長莊翠雲表示，台灣為亞銀創始會員國之一，當時適用「中華民國」名義加入，是後來中國申請加入後，我方才遭到調整名稱，財政部每年都有持續抗議。

但不只是藍營立委，就連綠營立委也認為，財政部應該要明確跟亞銀溝通，甚至告訴他們因為持續被矮化，所以捐助預算遭到立法院凍結。最後財委會取得共識，先凍結預算，直到亞銀善意回應，也就是未來解凍預算必須要看財政部提出與亞銀溝通的說明書面報告。

亞銀 財政部 賴士葆

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