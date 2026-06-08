中華郵政福德正神主題金幣將於15日開賣 售價再創新高

南山人壽9日舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，探討長壽時代需建立起的健康與財務新思維，金管會主委彭金隆致詞時指出，長壽是全人類未來必須面臨的問題，因此提出「全齡金融」的概念，關鍵一是所有金融服務業需有全新經營思維，二是重新認識客戶需求並提供新服務，並透露與衛福部部長石崇良有密切交流，討論如何讓保險業助力衛福部，未來對高齡和幼兒照顧做得更好。

2026-06-09 15:05