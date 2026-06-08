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台股狂殺 新台幣重挫逾1.6角貶破31.6元關卡

中央社／ 台北8日電
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影

受到上週五美股重挫與台指期夜盤暴跌3006點影響，台灣今天股匯殺聲隆隆，台股一度狂瀉逾2600點，新台幣兌美元重挫逾1.6角，摔回31.6元價位。

美股崩跌引爆市場恐慌情緒，亞股慘遭血洗，日、韓股重挫，台股早盤跳水，大跌逾2600點，最低觸及42376點。

台幣匯率方面，除了台股跳水、熱錢出走等利空夾擊，美國非農數據遠優於預期，推升市場對於美國聯準會升息預期，美元指數站上100大關，也令亞幣承壓。

新台幣兌美元今天以31.51元開盤後，匯價急殺、貶破31.6元，早盤最低觸及31.64元，重貶逾1.6角。

匯銀人士分析，近期新台幣匯率走勢由外資主導，先前熱錢湧入，帶領匯價挺進31.3元，如今利空齊聚，台股面臨高檔修正壓力，新台幣跟著重挫也在預期之內；短線先觀察今天台股修正幅度、外資反應，以及明天市場情緒是否回穩，而美國聯準會6月利率決策會議，對通膨、經濟情勢釋出何種態度，也將牽動市場情緒。

台股 韓股 台幣匯率

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